Volta de secretários cria dilema na Prefeitura de Rondonópolis

Depois de ficarem afastados por mais de um ano das funções públicas, Leandro Junqueira Arduini e Izalba Diva Albuquerque foram autorizados pela Justiça a retomar os cargos que ocupavam na Prefeitura de Rondonópolis. A decisão foi comemorada entre os aliados do prefeito José Carlos do Pátio, mas traz consigo um problema que é político e administrativo.

Izalba e Leandro são aliados antigos e gozam da confiança do prefeito José Carlos do Pátio. Ele foram afastados em novembro do ano passado, no auge do chamado ‘Escândalo dos Respiradores’, e a forma como lidaram com o caso aumentou o respeito interno.

Leandro já foi readmitido como Secretário Municipal de Administração.

O problema está na acomodação de Izalba Albuquerque. Ela era a titular da Secretaria de Saúde, cargo ocupado hoje por Vinicius Amoroso – que tem apresentado bom desempenho e recebido muitos elogios do prefeito.

Há o temor de que uma alteração na Saúde comprometa a sequência de bons resultados e gere atritos na pasta. Por outro lado, os aliados entendem que não haveria como o prefeito recusar um eventual pedido de Izalba para retornar ao cargo.

“É uma situação delicada. Mas tanto o Vinicius como a Izalba têm formação ampla e poderão ser aproveitados em outras secretarias. Os dois devem permanecer no primeiro escalão, só falta definir em que posição”, revelou uma fonte ouvida pela coluna.