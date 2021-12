Wellington Fagundes fala sobre investimentos na educação durante entrevista

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) esteve ao vivo em uma entrevista no programa Cidade Agora, TV Cidade Record, na manhã desta sexta-feira (31), em Rondonópolis (MT).

Durante a entrevista o senador que é o relator setorial de Educação no projeto de Lei Orçamentária de 2022, falou sobre o adicional de R$ 1 bilhão no Orçamento da Educação. O dinheiro deve ser retirado do Fundo Eleitoral, que passa a ter previsão orçamentária de R$ 4,7 bilhões.

“Neste momento o ministério da educação eu julgo ser o mais importante. Fizemos isso juntos conectados com a ciência, tecnologia e principalmente em buscar recursos. Propus para retirar R$ 1 bilhão do fundo eleitoral, todos os parlamentares compreenderam, pelo menos a maioria compreendeu, mas mais do que isso tiramos tanto do fundo eleitoral

e ainda aumentamos muito mais para R$ 2,3 bilhões o orçamento do ministério da educação porque nós precisamos ganhar o tempo perdido. Infelizmente nossa crianças ficaram quase dois anos fora das escolas, então o ano que vem, assim como este ano e o ano passado foi da pandemia, os principais protagonistas foram os médicos, enfermeiros, trabalhadores, os hospitais. No ano que vem nós temos que eleger como prioridade principalmente as escolas, os profissionais da educação e os nossos professores. Claro que nós precisamos ficar vigilantes na questão da saúde, mas precisamos colocar essas crinças na escola com segurança” disse o senador Wellington Fagundes.

Ainda durante a entrevista o senador falou sobre a parceria do governo federal com o governo do estado na compra de equipamentos novos para o setor da segurança, o Fundeb e outros recursos.