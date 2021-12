Wellington garante R$ 137,1 bilhões para a Educação no ano que vem

O Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira, 21, o relatório do senador Wellington Fagundes (PL-MT) para a Educação, prevendo mais de R$ 137 bilhões para investimentos no setor, no ano que vem. A proposta inicial era de quase R$ 135 bi, mas após uma articulação do senador, foram acrescidos quase R$ 2,5 bilhões. O texto prevê ainda a retirada de recursos do Fundo Eleitoral – o chamado Fundão – para ajudar nesta recomposição.

Com o cobertor orçamentário cada vez mais curto, neste período de pós-pandemia, cada recurso para a retomada econômica é bem-vindo, em especial dessas áreas que serão cruciais em 2022. “Tenho dito que durante a pandemia os grandes heróis foram os profissionais da Saúde. Mas agora, temos que dar todas as condições para que a Educação pós pandemia seja prioridade”, afirmou Fagundes.

O programa “Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão”, do qual são beneficiados as universidades federais e hospitais universitários, recebeu R$ 244,3 milhões. Já o programa “Educação Profissional e Tecnológica”, do qual são beneficiados os institutos federais e CEFETs, recebeu R$ 208,2 milhões.

As ações que mais receberam recursos na área da Educação foram “Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior”, com R$ 181,2 milhões de acréscimo, “Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica”, com R$ 151,3 milhões e “Apoio a Entidades de Ensino Superior não Federais”, com R$ 58,0 milhões.

Na fase geral, o setor foi beneficiado com R$ 1,9 bilhão de acréscimos líquidos, chegando a R$ 137,0 bilhões no total.

“A nossa maior conquista foi, primeiramente, fazer um orçamento reforçado, que contemplasse a retomada econômica por meio da educação. Para que isso acontecesse, meu relatório previa a economia em praticamente todas as áreas, inclusive do Fundo Eleitoral”, afirmou o senador.

Wellington também celebrou as demais conquistas setoriais do Orçamento, que contaram com seu voto de aprovação. “Também conseguimos recompor milhões de reais para a nossa respeitada Embrapa, ajudando a melhorar o plantio, a colheita e a chegada da comida na mesa do brasileiro. Também ao seguro rural do nosso trabalhador do campo, aos nossos policiais, e àqueles agentes comunitários que tanto batalharam para prevenir doenças. enfim, alocaremos recursos em todas as áreas que mais necessitarão de atenção do poder público no ano que vem”, completou.