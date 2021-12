Para Wellington trabalho é a melhor forma de retribuição à Rondonópolis

O senador Wellington Fagundes (PL) é hoje um dos parlamentares mais experientes e influentes no Congresso Nacional. Filho de um retirante nordestino que veio a pé para Rondonópolis, ele se projetou na política como um hábil articulador e pela capacidade de dialogar e apoiar prefeitos e governadores de todos os partidos – mesmo aqueles que foram adversários em embates eleitorais.

Ele foi eleito pela primeira vez na década de 90 e desde então venceu todas as eleições em que disputou vagas no parlamento federal. No congresso conseguiu viabilizar emendas parlamentares e investimentos federais para quase todos os municípios de Mato Grosso. Neste período também foi elogiado por todos os gestores que passaram pela prefeitura de Rondonópolis.

Wellington costuma dizer que não gosta de briga, mas está sempre pronto para uma boa luta. A diferença é que, enquanto as brigas se caracterizam pelo ímpeto destrutivo e pela pessoalidade irracional, as lutas costumam ser movidas por causas coletivas e convicções bem elaboradas visando a construção de algo novo ou melhor.

Além da aprovação eleitoral, a estratégia também já rendeu resultados capazes de garantir seu espaço na galeria de grandes parlamentares brasileiros. Suas iniciativas no Congresso resultaram, entre outros avanços, na instituição do Estatuto do Idoso, do Benefício de Prestação Continuada e, mais recentemente, na aprovação da utilização da indústria veterinária para a produção de vacinas contra a Covid-19.

Na cidade uma das maiores conquistas foi a emancipação e implantação da Universidade Federal de Rondonópolis. Mas seu trabalho também foi fundamental para a estruturação do Ceprotec e realizações de obras estruturantes nas áreas de saneamento e infraestrutura.

Na entrevista ao Agora MT ele revela que o gosto pela política surgiu ainda na infância e a principal influência foi o próprio pai, o saudoso João Baiano – um homem que gostava de conversar e tratava todos de forma afável, independente da condição social ou ideológica.

Mesmo sendo uma liderança nacional e sem abrir mão do empenho para atender igualmente os 141 municípios de Mato Grosso, Wellington não esconde a paixão pela terra natal. Os olhos brilham e a conversa acelera quando o assunto é Rondonópolis. Fala do passado com carinho, se orgulha dos avanços da cidade e injeta otimismo ao falar do futuro. “É a cidade que amo e que levo no coração por onde ando”, declara.

Na entrevista abaixo ele comenta também fatos históricos e diz qual o presente que desejaria oferecer para Rondonópolis neste aniversário.

Como foi o seu primeiro contato com Rondonópolis? Que memórias guarda desta época?

Tenho o orgulho de ter nascido em Rondonópolis. Minha família tinha um pequeno comércio e meu pai, baiano que veio a pé da Bahia numa viagem de dois meses, fazia questão de receber a todos com muito carinho. Essa é uma das principais lembranças que tenho daquela época. Estudei no Colégio Coração de Jesus e no La Salle. Meus pais sempre se preocuparam em formar todos os filhos e nos encaminhou nesse sentido. A cidade era menor e bem mais tranquila. Não tinha esse movimento no comércio e nas ruas, realidade que mudou muito com a chegada do agronegócio. Hoje, é uma das cidades que mais crescem no Brasil. Um polo de desenvolvimento.

Quem eram as principais lideranças políticas naquele momento? Elas o influenciaram de alguma forma?

Meu próprio pai era uma liderança. Recebia políticos de todos os partidos em sua casa para falar sobre política. Lembro dessas visitas. Ele é a principal referência que tenho. Mas não posso negar que aprendi muito com grandes líderes, como o falecido deputado estadual Jota Barreto, com o Ricardo Corrêa (ex-deputado federal), Moisés Feltrin (ex-deputado estadual e ex-prefeito), o ex-prefeito Zanete Cardinal. Enfim, tenho muitas referências políticas dessa época e amizades que mantenho até hoje.

Como o senhor decidiu entrar para a política?

Na época (1990), o candidato natural a deputado federal pelo partido (Partido Liberal) era Moisés Feltrin, que havia sido presidente da Assembleia Legislativa e governador de Mato Grosso. Mas, ele não aceitou disputar a eleição. Então, resolvi assumir essa candidatura. Até então, a experiência que tinha era como presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir) e secretário de Obras do então prefeito Jota Barreto. Mas, como disse, herdei do meu pai o gosto pela política. Assim, acabei escolhido pelo partido, disputei as eleições e conquistei meu primeiro mandato como deputado federal.

Dos cargos públicos que ocupou qual lhe deu maior satisfação e porquê?

Todos me deram e dão muita satisfação. Poder fazer algo por Mato Grosso – um estado em permanente construção – e a nossa população é alto realmente gratificante. Sempre digo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita e a melhor forma de retribuir é com muito trabalho. Tenho trabalhado incansavelmente por este Estado e sua população e fico muito gratificado quando vejo projetos dando certo e novas conquistar para o povo.

Qual a experiência mais marcante neste período?

Algumas são mais recentes, como é o caso da minha luta pela vacina 100% brasileira. Apresentei a proposta – e foi aprovada – que autoriza as indústrias de vacina animal a se adequarem para produzir a vacina brasileira. Creio que as campanhas de vacinação contra a covid-19 serão permanentes e vamos sempre estar precisando imunizar a nossa população. Além disso, o Brasil poderá ajudar outros países. Posso citar, ainda, o trabalho que fiz para a aprovação do Estatuto do Idoso e a criação do Benefício de Prestação Continuada, que hoje atende a mais de 5 milhões de idosos no Brasil, assim como o projeto de criação da Universidade Federal de Rondonópolis. Enfim, são muitas experiências.

O senhor considera ter conseguido retribuir à cidade o que ela lhe ofereceu? Porquê?

Acredito que sim. Mas tenho a certeza de que tenho muito a fazer. Tenho dedicado especial atenção à formação de mão-de-obra em nossa cidade, que cresce em ritmo acelerado e tem uma demanda muito grande por esse tipo de mão-de-obra. Além disso, trabalho para atender a cidade em infraestrutura, como asfalto, a duplicação da BR-163/364 até Cuiabá, a criação da UFR que citei anteriormente. Enfim… estou sempre atento ao que a população e seus representantes me indicam.

O que Rondonópolis representa para você?

Minha casa, minha origem. Cidade que amo e que levo no coração por onde ando. Cidade onde formei a minha família e construí a minha vida.

Se pudesse dar um presente hoje ao município e aos rondonopolitanos, qual seria?

Saúde e prosperidade para todos!