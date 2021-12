Whindersson explica aposentadoria em 2022: ‘Quero me reconectar’

Whindersson Nunes usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira (21), para explicar como e por qual motivo se despedirá dos palcos no ano que vem. O humorista disse querer aproveitar o tempo que perdeu por causa de todo o investimento que fez em sua carreira.

“Eu não parei ainda. Vou fazer um último show. E, quando falo isso, quer dizer um último produto de show, mas eu ainda preciso fazer algumas apresentações para chegar nesse show e entregá-lo. Então, ontem fiz meu último show do ano, que foi no Rio de Janeiro, e no próximo ano ainda vou fazer show nos Estados Unidos, Europa, vou para a Ásia de novo, e alguns no Brasil, que já serão esse novo show, que vai se chamar ‘Isso Não É um Culto’, porque parece e muito um culto, mas não será”, disse ele.

O comediante contou que se apresentará até o meio do ano que vem e depois quer aproveitar a vida longe da fama. “A partir daí eu penso em, realmente, nem estar por aqui. Quero viver, assim, uma adolescência com responsabilidade. Porque eu meio que não tive adolescência. Fui criança até os 20 anos, e depois dali estou na pegada, trabalhando, desde sempre. E só fiz isso até hoje. E agora estou querendo me conectar de volta”, completou.

