Whindersson revela que se afundou nas drogas após término com Luísa Sonza

Whindersson Nunes contou detalhes sobre a luta contra as drogas na biografia Vivendo Como Um Guerreiro. No livro, o youtuber revelou que já fazia uso de substâncias antes de conhecer a cantora Luísa Sonza, por volta de 2017, mas que após o fim do casamento “teve um mês” em que ficou “sem chão.” As revelações dividiram as opiniões nas redes sociais e o famoso rebateu alguns ataques de ódio no Twitter.

“Como eu nunca escondi nada do que vivi, do que sofri, houve um período muito duro da minha vida em que eu não conseguia ficar sem as drogas. Teve um mês, quando o relacionamento com a Luísa terminou, que fiquei sem chão. A Luísa era uma menina que tinha muitas dúvidas na vida. Eu me via um pouco nela”, escreveu o humorista.

Por meio do Twitter, ele falou sobre a repercussão do capítulo em que cita a cantora. “Eu cuidei tanto para não pensarem nada ruim. Contei como ela me ajudou, até com a minha autoestima. Deixei bem claro que ela não tinha nada a ver com o meu fundo do poço. De verdade, não me sinto mais seguro para falar nada. Não quero mais essa vida para mim”, escreveu, na rede social.

O youtuber também rebateu um internauta após ser criticado por falar sobre a ex-mulher no livro. “Eu não fiz uma biografia para falar da Luísa. Isso deve ter duas páginas. Eu não falei mal dela. Meu livro fala sobre a minha vida inteira. Estou de saco cheio […] Eu já falei com a Luísa. Já pedi desculpas e entendi tudo. Se vocês fãs fazem da vida dela um inferno e da minha…. Isso já faz muito tempo.”