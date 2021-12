Zé Neto que faz dupla com Cristiano anuncia enfermidade nos pulmões

Zé Neto com sua equipe tem preocupado os fãs. Ao surgir emocionado ao lado do parceiro Cristiano, Zé Neto agradece o empenho dos profissionais ali presentes à gravação do novo trabalho musical da dupla e diz que achou que não conseguiria cantar por causa do “problema nos pulmões” que vem enfrentando.

Em imagens que circulam em redes sociais do mundo sertanejo é possível ouvir Zé Neto falando com a equipe sobre um “problema” que enfrenta nos pulmões .

“Eu achei que não ia conseguir! Eu tô com problema nos pulmões e estou tratando”, diz Zé Neto no vídeo em questão .

Pessoas do meio dizem que o cantor estaria com um problema de saúde devido ao uso de cigarro eletrônico, o famoso vape, sucesso entre os jovens.

O cantor também tem sido visto recentemente usando aquelas bombinhas utilizadas por pessoas com falta de ar e asma. Vale lembrar que os cantores, em geral, costumam fazer inalação antes dos shows.

A assessoria não confirma essa informação .

Tanto Zé Neto como Cristiano tiveram Covid, mas apenas Cristiano precisou tratar sequelas pulmonares mais graves após a doença .