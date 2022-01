2022 terá 11 feriados que prometem impulsionar o turismo doméstico no Brasil

O ano de 2021 foi marcado pela retomada dos números positivos do setor de turismo, com destaque para o aumento das viagens domésticas e a alta na movimentação de passageiros em portos, aeroportos e rodovias do país. Grande parte desse fluxo de turistas ocorreu nos feriados prolongados, que estimularam os deslocamentos. Em 2022, o cenário deve continuar propício para o turismo interno, uma vez que, dos 14 dias de folga definidos para o próximo ano – entre feriados nacionais e pontos facultativos –, apenas três caem em finais de semana.

Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, os 11 dias de descanso em dias úteis previstos para 2022, além daqueles estabelecidos por estados e municípios, são uma grande oportunidade para o turismo doméstico.

“Este ano, vimos o turismo interno deslanchar, e os feriados prolongados foram essenciais para isso. Para 2022, a perspectiva é a melhor possível! Os turistas retomaram a confiança em viajar, estão reencontrando suas famílias, amigos e descobrindo lugares novos, diante do avanço da vacinação e a adoção de protocolos sanitários no setor de Turismo. Tudo isso estimula a movimentação do setor e, consequentemente, da economia, gerando emprego e desenvolvimento ao país”, avaliou.

Para se ter uma ideia do que esperar do próximo ano, apenas nos últimos três feriados nacionais prolongados de 2021 (Finados, Proclamação da República e Nossa Senhora Aparecida) mais de 6 milhões de passageiros embarcaram nos principais aeroportos do país e a ocupação hoteleira se manteve entre 75% e 95%. Já neste fim de ano, mais de 6,7 milhões de viajantes devem passar por alguns dos mais importantes terminais aéreos.

Em se tratando de viagens rodoviárias, em 2021, as buscas por passagens nos feriados de Natal e Réveillon estão 43% mais altas que 2019, ano pré-pandemia. Os dados são da ClickBus, plataforma online de venda de passagens de ônibus. Segundo a empresa, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte estão entre as mais buscadas por quem pretende viajar em ambos os feriados.

VIAGEM RESPONSÁVEL – Para uma retomada segura e responsável das viagens pelo país, o Ministério do Turismo incentiva a adesão ao Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro por parte de turistas e estabelecimentos turísticos. O Selo estabelece protocolos de biossegurança a 15 atividades do setor, como meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições, guias de turismo, além de um conjunto de orientações a turistas. Atualmente, mais de 30 mil selos já foram emitidos em todo o país.

Confira os feriados e dias de ponto facultativo nacionais de 2022

1º de janeiro (sábado) – Confraternização Universal (feriado nacional);

28 de fevereiro (segunda-feira) – Carnaval (ponto facultativo);

1º de março (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo);

2 de março – quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas);

15 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril (quinta-feira) – Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (domingo) – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro (quarta-feira) – Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro (quarta-feira) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (sexta-feira) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro (quarta-feira) – Finados (feriado nacional);

15 de novembro (terça-feira) – Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro (domingo) – Natal (feriado nacional).