Mais de quatro mil frangos morrem por queda de energia em granja e calor intenso

Quatro mil e quinhentos frangos morreram em uma granja de Ampére, no sudoeste do Paraná, por conta do calor intenso e das constantes quedas de energia na região, na terça-feira (25). Segundo o Sistema Meteorológico Simepar, a cidade registrou máxima de 34ºC, com sensação térmica de 36ºC. As informações foram confirmadas pela Rádio Ampére.

4,5 mi frangos morreram por conta do calor e da falta de luz (Foto: Rádio Ampere) 26 de janeiro de 2022 – 15:30 – Atualizado em 26 de janeiro de 2022 – 15:40

A energia elétrica é importante nas granjas para manter o bombeamento de água até os bebedouros dos animais, e também por manter ligados os ventiladores e nebulizadores que mantêm o ambiente climatizado.

Os produtores rurais entraram em contato com a Companhia Paranaense de Energia (Copel) para registrar a ocorrência. Segundo eles, a granja tinha um total de 25,2 mil aves e houve queda de luz entre 12h15 e 16h.

A Copel confirmou a queda de luz e disse que houve um rompimento de um cabo na chave que atende a unidade consumidora. Porém, a companhia contestou o tempo de interrupção.