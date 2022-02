Cantora Rihanna está grávida do primeiro filho com o rapper A$AP Rocky

Rihanna está grávida do primeiro filho. A criança é fruto do relacionamento da estrela com o rapper A$AP Rocky. A informação foi confirmada pela revista People, que publicou fotos em que a cantora mostra a barriga.

Os registros foram feitos em Harlem, bairro de Nova York, nos Estados Unidos —região em que o rapper nasceu e foi criado. Em uma das imagens, ele beija a artista durante uma caminhada ao ar livre.

No início de dezembro de 2021, a imprensa internacional já indicava uma possível gravidez. Os rumores começaram depois da aparição da cantora com uma “barriguinha”.

A foto chamou a atenção do público e despertou a curiosidade de fãs do mundo todo. A artista, no entanto, chegou a negar a informação. “Vocês me engravidam todo ano”, disse.

Rihanna e A$AP Rocky estão juntos desde maio de 2021. Durante uma entrevista à revista GQ, o músico falou sobre o relacionamento e fez uma declaração de amor.

“É o amor da minha vida, é minha dama. É muito melhor quando você tem a pessoa certa. Ela equivale a provavelmente, tipo, um milhão das outras. Acho que quando você sabe, sabe. Ela é a única”, afirmou.