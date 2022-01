5 passos para ter controle do seu dinheiro em 2022

Uma das principais metas de todo início de ano é começar a lidar bem com o dinheiro e manter o controle das finanças.

Estes cinco passos podem te ajudar a manter as rédeas das finanças de forma contínua, controlando os gastos, evitando dívidas e tendo mais dinheiro sobrando em 2022 e nos demais anos.

O importante é começar e manter a disciplina.

1) Pense mais, gaste menos

Antes de sair comprando, pense:

– Preciso mesmo de tudo o que compro?

– Meus gastos estão compatíveis com o que eu ganho?

Para realizar qualquer meta saiba primeiro o valor do bem. Um exemplo: quero fazer uma viagem que custa R$ 3 mil. Em quanto tempo? A viagem será para as férias daqui a um ano. Então tem 12 meses para juntar o dinheiro. Divida esse valor por 12 meses: R$ 250. Será possível economizar esse valor no período? Caso sim, já vá separando o valor mês a mês. Se não for possível, escolha um destino mais barato, aumente o valor da poupança ou prorrogue o prazo da viagem.

Faça isso com todos os seus objetivos financeiros.

Reveja seus hábitos de consumo e não compre nada por impulso.

2) Poupe a renda extra

FLIPAR

Renda extra é oportunidade de colocar as finanças em ordem. Se tiver uma renda extra, não saia gastando. Aproveite a oportunidade para colocar as finanças em ordem (pagar dívidas ou começar a poupar).

Exemplos de renda extra:

– décimo terceiro salário

– restituição do Imposto de Renda

– distribuição de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) da empresa,

– 1/3 de férias de férias

– comissões

– bônus

– venda de artigos que têm em casa

– venda de artesanatos