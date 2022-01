Adolescente de 16 anos morre durante confronto com Polícia

Um adolescente de 16 anos, identificado como Vitor Fernandes de Paula, morreu após um confronto com policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), na madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Novo Horizonte, em Cuiabá (MT).

Conforme informações, o menor participou de um roubo com um comparsa horas antes do fato. A PM relatou que o crime de assalto aconteceu no condomínio na Morada do Ouro, onde duas mulheres foram abordadas e assaltadas. A dupla fugiu com um carro Chevrolet Onix e abandonaram a bicicleta em que estavam.

Durante diligências, a equipe da Rotam recebeu informações de que o carro roubado estava estacionado em uma casa no bairro Jardim Novo Horizonte. No local, os militares constataram que o veículo era produto de roubo.

Enquanto os policiais estavam no local, a dupla retornou ao endereço para buscar o veículo e se deparou com os militares.

Os indivíduos fugiram a pé e um dos suspeitos sacou uma arma de fogo apontando para um policial. Para conter a ação, o policial reagiu e atirou no suspeito.

O adolescente foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.