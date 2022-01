Adolescente morre após pular em Rio e quebrar o pescoço

Um adolescente de 14 anos morreu após pular de um barranco e quebrar o pescoço no Rio Cuiabá, na cidade de Santo Antônio do Leverger (MT). O menino foi identificado como João Carlos Souza da Silva.

O caso aconteceu na segunda-feira (10) e o corpo do garoto foi encontrado nesta terça-feira (11).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil (PC), o acidente aconteceu enquanto o menino brincava com familiares na beira do rio.

Familiares informaram para a PC que o adolescente tinha o costume de pular do barranco dentro d’água e que durante um dos saltos, o menino acabou batendo a cabeça no monte de terra e quebrado o pescoço.

Após o acidente, o garoto caiu dentro do Rio e desapareceu.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e após as buscas o corpo do garoto foi localizado.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve no local.