Adonias nega confusão com diretório municipal do MDB

O diretório municipal do MDB deu nesta semana o pontapé inicial nas discussões sobre as eleições. O assunto foi discutido na reunião da executiva e com a participação da bancada de vereadores. Ou melhor, de quase toda a bancada.

Na foto divulgada à imprensa logo após a reunião (veja acima) chamou atenção a ausência do vereador Adonias Fernandes. Nos bastidores houve comentários sobre uma possível cisão, contrariando o discurso de unidade feito pela direção do partido.

Indagado sobre o assunto, Adonias negou. “Eu estava em uma reunião com o prefeito discutindo o mutirão que faremos na região da Vila Rica. A conversa demorou e não consegui chegar a tempo”, disse ele ao explicar a ausência no encontro com os emedebistas.

Adonias, que é também o mais experiente da bancada, afirmou que o partido está coeso e marchará unido em Rondonópolis.