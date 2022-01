Anvisa discute autotestes em reunião extraordinária nesta sexta

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vai realizar, nesta sexta-feira (28), uma reunião extraordinária da diretoria colegiada da agência. Entre os assuntos na pauta, os autotestes de Covid-19. Sem uma política pública para nortear a inclusão dos exames no Brasil, a agência busca aprofundar as discussões para embasar uma resolução de forma a conduzir a estratégia de testagem.

Na quarta-feira da semana passada, dia 19, a diretoria colegiada se reuniu para decidir a permissão da autotestagem, mas adiou a deliberação por entender que a nota técnica encaminhada pelo Ministério da Saúde, em que solicita a autorização, não formalizava uma política pública. Ainda que a pasta não apresente essa demanda, a Anvisa pretende realizar o processo de aprovação por meio da elaboração de uma proposta regulatória própria. Para isso, é preciso alinhar as informações junto ao ministério.

A primeira reunião foi conduzida pelo diretor Romison Mota, responsável por sugerir que a votação fosse suspensa e por dar como alternativa as diligências junto ao Ministério da Saúde. Representando o governo federal, estavam o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, e a secretária extraordinária de enfrentamento da Covid-19, Rosana Leite.

O Ministério da Saúde defende a autotestagem como estratégia complementar para ampliar o diagnóstico da Covid-19 no Brasil. A medida pretende auxiliar nas políticas de controle, sobretudo neste novo momento de aumento de transmissão em razão da variante Ômicron.

O que os representantes da pasta apresentam são propostas para garantir atendimento a usuários que cheguem com autotestes positivos às unidades de saúde, bem como a preparação dos profissionais e da rede para atendê-los e para notificar os casos.

Bolsonaro defende autotestes

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais, no dia 16, para defender a implementação dos autotestes no Brasil.

– Plano Nacional de Expansão da Testagem: – Encaminhado à Anvisa informações do autoteste de antígeno para detecção do Covid19. – O uso do autoteste pode garantir o início mais rápido das ações para interromper a cadeia de transmissão. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 16, 2022

Segundo o presidente, o governo federal pretende possibilitar que os exames sejam disponibilizados em farmácias, drogarias e outros estabelecimentos de saúde para que os cidadãos interessados em comprar o produto tenham acesso a ele e consigam realizar o diagnóstico em casa. Atualmente, a detecção da Covid-19 precisa ser feita em ambiente controlado, como em unidades de saúde básicas, postos volantes, farmácias, clínicas, laboratórios e hospitais.