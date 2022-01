Apesar dos desfalques, Corinthians vence a primeira no Paulistão

Sem contar com Willian, Renato Augusto, Cássio e João Victor, o Corinthians conquistou sua primeira vitória no Paulistão 2022. Na tarde deste domingo (30), o Timão venceu o Santo André por 1 a 0 no estádio Bruno José Daniel, no Grande ABC, em duelo válido pela segunda rodada do estadual.

O único gol da partida foi marcado por Fábio Santos, após converter um pênalti ainda no primeiro tempo. Vale lembrar que a última vez que o lateral alvinegro desperdiçou uma cobrança de pênalti foi em 2014, contra o Fluminense, em sua primeira passagem pelo clube paulista.