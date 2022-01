Após aumento de casos, município cria unidades Sentinelas para atender sintomas de gripe

Três unidades de Rondonópolis serão usadas exclusivamente para atender pacientes com sintomas respiratórios, seja do vírus influenza ou Covid. As unidades Sentinelas serão no Cidade de Deus, André Maggi e Policlinica Itamaraty, além do hospital de retaguarda Antônio Muniz.

De acordo com a secretária Izalba Albuquerque, o objetivo o tornar mais ágil o atendimento desses pacientes, além de descongestionar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde “Com o atendimento que estava sendo feitos nos PSFs, muitos pais ficavam com medo de levar os filhos para vacinar e até fazer outros atendimentos. Com essa mudança, diminuímos o risco de contágio” afirmou.

A orientação agora é para quem tiver com sintomas respiratórios que procure uma das unidades Sentinelas no período comercial e após esse horário que se dirija ao hospital retaguarda que está atendendo 24h de portas abertas.

A secretaria ressaltou que esse aumento é devido as aglomerações das festas de fim de ano, mas a expectativa é que até o dia 15 esses números comecem a diminuir.

Ainda segundo ela, só no período da manhã na unidade do Cidade de Deus cerca de 400 pessoas foram atendidas.