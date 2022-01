Após bater em carro estacionado, causar capotamento e ficar preso em veículo, idoso sai ileso de acidente

Um motorista idoso bateu na traseira de um veículo estacionado, ocasionou um capotamento e saiu ileso do acidente, ocorrido na manhã deste sábado (29), no bairro Olga Maria, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o idoso de 64 anos estava em um carro Pálio, transitando pela rua Odílio Antônio de Oliveira e em determinado momento, não se sabe ainda o motivo, ele bateu na traseira de um veículo Etios Toyota que estava estacionado.

Com o impacto da colisão, o veículo que estava o idoso capotou e ele ficou preso no veículo, populares se mobilizaram e tiraram a vítima de dentro do carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, não precisou realizar nenhum ato de salvamento.

O Samu também este no local, realizou um curativo em um arranhão que a vítima teve no braço e em seguida o idoso assinou termo de recusa para não ser levado a uma unidade de saúde.