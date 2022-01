Após flerte com Sérgio Marone, Maraisa faz desabafo sobre amor

Os famosos também sofrem por amor e até desabafam sobre isso nas redes sociais, como qualquer outra pessoa.

É o caso da cantora Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara. A estrela sertaneja usou o Twitter para falar sobre seus relacionamentos antigos, e foi bastante sincera.

“Eu queria ter uma máquina para apagar meu passado amoroso. Isso resolveria metade dos meus problemas”, disse ela, recebendo diversas curtidas.

Na sequência, o humorista Victor Coelho, conhecido como Mionzinho, comentou na publicação: “Ressaca curamos com cerveja e ex curamos com o próximo (a)”. Maraisa reagiu ao comentário, usando um GIF com a frase “Falou tudo”.

Outro perfil disse que Maraisa teria dificuldade de conseguir o que quer por conta de sua carreira: “Mas as músicas registram o passado amoroso”. Ela então usou um GIF do personagem Homer Simpson saindo de fininho e se escondendo em arbustos.

Mais tarde, Maraisa publicou foto de uma garrafa de vinho e voltou a falar sobre o assunto: “Futuro é uma coisa que a gente não decide. Passado é uma coisa que a gente não apaga. Presente é uma coisa que eu tenho para te dar”.

Recentemente, Maraisa trocou flertes com o ator Sérgio Marone. “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui? Eu aqui viajando, né? Eu jamais teria chances com o Sergio Marone, jamais”, brincou ela em uma publicação que depois foi apagada. O ator respondeu ao flerte: “Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca”.

Os fãs shipparam o ator e a cantora, indo até em uma live dele para pressionar e fazer esse romance acontecer. Sérgio deu risada da chuva de comentários sobre Maraisa: “Vai namorar a Maraisa. Vocês, vocês…”.