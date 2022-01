Após semanas no Brasil, Neymar volta ao PSG para acelerar retorno

Após passar as festividades de fim de ano no Brasil, Neymar voltou para a França para seguir o tratamento da lesão no tornozelo esquerdo. Autorizado pelo Paris Saint-Germain a passar as últimas semanas em solo brasileiro, o atacante já está na sua residência na capital francesa e publicou uma foto do local nas redes sociais.

O PSG espera ter Neymar saudável na última semana de janeiro, mas o prazo máximo para o retorno é contra o Lille, no dia 5 de fevereiro. O intuito do clube parisiense é ter o atleta 100%, e com ritmo de jogo para o duelo contra o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Na próxima quinta-feira, Tite convocará os atletas para defender a seleção brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa. Os duelos ocorrem nos dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro, respectivamente, e a expectativa é que Neymar não participe destes duelos.