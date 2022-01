Ataque de abelhas deixa seis crianças feridas no DF

Abelhas em polvorosa atacaram seis crianças e quatro adultos no Distrito Federal nesta quarta-feira (19). O enxame fez uma colmeia sobre um poste no bairro de Buritis, na região de Planaltina, e se alvoroçou durante a tarde. As crianças atacadas foram socorridas e transportadas ao Hospital Regional de Planaltina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h para controlar a situação. Ao todo, quatro viaturas com 17 militares foram deslocados para operação.

A Neoenergia precisou ser acionada para desligar a energia temporariamente. Assim, os bombeiros conseguiram espantar as abelhas do local usando uma mangueira com jato de água de alta pressão para afastar os insetos e retirar os moradores com segurança.