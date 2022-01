Beber muito café, como Lady Gaga, afeta coração e sistema digestivo

Recentemente a cantora e atriz Lady Gaga revelou ter tomado 24 xícaras de café por dia durante as gravações do filme Casa Gucci. A afirmação reacendeu o alerta para o consumo excessivo da bebida e os riscos da cafeína para a saúde que, apesar de conter benefícios, precisa ser consumida na quantidade adequada para não alterar o funcionamento do coração e do sistema digestivo.

A nutricionista Edvânia Soares, especialista em nutrição clínica, explica que o café deve ser ingerido em até 600 ml por dia, se coado, ou três xícaras, no caso do expresso – essas quantidades têm em média 400 mg de cafeína, quantidade benéfica para o organismo.

“O excesso do café acidifica o estômago, que começa a produzir muito suco gástrico, e isso pode causar uma irritação gástrica ou intestinal. Fora que o ácido clorogênico presente no café provoca um relaxamento no intestino”, explica.

Além disso, o consumo exagerado da bebida também atrapalha o sanfonamento do estômago, aumentando sua acidez, o que eleva o risco de gastrite, endofagite e de desenvolvimento de úlcera.

“Quando uma pessoa consome algum alimento, o estômago produz suco gástrico para fazer a digestão, dissolve o alimento e manda embora. Quando tem um alimento sólido há uma proteção gástrica, mas isso não acontece com o líquido, o café se junta com o ácido e acaba aumentando a acidez do estômago”, ressalta a nutricionista.

Por outro lado, assim como a cafeína pode ser uma aliada para aumentar a energia e a concentração, a especialista destaca que o ácido clorogênico também tem seus benefícios, como reduzir a gordura localizada, controlar o diabetes e a pressão arterial.

Cafeína x Saúde do coração

O excesso da cafeína no organismo passa a estimular o sistema cardíaco de forma exagerada, aumentando a frequência do coração, o que eleva o risco de hipertensão e arritmia cardíaca, segundo o cardiologista João Vicente, doutor em cardiologia e médico do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

“Com o tempo isso pode ser um gatilho, o coração passa a bater demais, aumenta a frequência, o que já é uma taquicardia, e para um indivíduo que já tem uma doença o risco é de uma arritmia grave”, explica.

O especialista destaca que além da cafeína, o café também tem ácidos graxos, um tipo de gordura que se ingerida em excesso pode aumentar os níveis de triglicérides e colesterol, por exemplo. O que, a longo prazo, eleva o risco de doenças coronárias.

“Isso em quantidade aumentada entope as artérias do corpo todo, principalmente a coronária, que é a que irriga o coração. O café também é bom, existem várias substâncias que estimulam o coração e atuam no cérebro aumentando o foco e a atenção, mas na quantidade certa”, alerta o especialista.

Alternativas ao café

Para evitar o excesso de café quando a intenção for aumentar a energia, como no casa da Lady Gaga, a nutricionista Edvânia Soares explica que vale apostar em alimentos termogênicos, como gengibre e canela, ou nos anti-inflamatórios, como as frutas vermelhas.

“Aumentar a ingestão de alimentos naturais também é importante, porque os industrializados roubam a energia do corpo para fazer a digestão, já os naturais são entendidos como nutrientes e o processo de digestão é facilitado. O chá verde também tem cafeína e ajuda a dar mais energia”, ressalta.