Bolsonaro acompanhou sepultamento da mãe ao lado da esposa e filhos

O presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) acompanhou o velório e sepultamento do corpo de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, 94, realizado na tarde desta sexta-feira (22)na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, distante cerca de 242 km da capital paulista.

Olinda Bolsonaro morreu na madrugada de hoje. Ela estava internada no hospital São João, na cidade de Registro, a 50 km de Eldorado. A causa da morte não foi divulgada.

Bolsonaro estava em viagem oficial no Suriname quando soube da morte de sua mãe. O presidente retornou ao Brasil e chegou à cidade de Eldorado às 15h, de helicóptero, acompanhado de sua comitiva, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e dois de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Renan Bolsonaro.

Dezenas de policiais rodoviários federais e policiais militares bloquearam a rua de acesso ao Salão Paroquial de Eldorado, onde Olinda Bolsonaro foi velada, e isolaram a calçada de entrada. Outros seguranças também bloquearam o local.

O caixão saiu do local sendo carregado por familiares. Bolsonaro, emocionado, acompanhou o momento de braços dados com Michelle Bolsonaro. O presidente e os participantes da cerimônia seguiram em caminhada de 1 km do local do velório até o cemitério central da cidade embaixo de forte sol.

Dezenas de moradores também acompanharam o momento do velório e chegaram a entrar no cemitério para presenciar o enterro. Durante o trajeto, algumas pessoas gritaram “meus sentimentos, Bolsonaro”.

No cemitério, duas tendas cobriam a campa da família de Bolsonaro para proteger os convidados do sol. O presidente ajudou a carregar o caixão de sua mãe até a campa e acompanhou o enterro em silêncio, ao lado da primeira-dama e Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro e seus filhos não falaram com a imprensa após a cerimônia.