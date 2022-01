Bolsonaro sugere que Moro usou ministério para projetar candidatura

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirmou as críticas aos ex-juiz Sérgio Moro e sugeriu que ele pode ter usado a oportunidade como Ministro da Justiça para se projetar como candidato à presidência da República. As declarações foram divulgadas em entrevista transmitida ontem pela TV Jovem Pan.

“Ele foi do meu governo para fazer um trabalho sério, para se blindar ou para se preparar para ser futuro candidato a presidente da República?”, questionou Bolsonaro

O presidente falou também sobre recentes críticas feitas por Moro a sua administração. Ele destacou que o ex-ministro permaneceu por um ano e quatro meses na Esplanada e tinha acesso amplo às informações da gestão.

“Ele esteve um ano e quatro meses comigo. Não descobriu nada do governo? Prevaricou?”

Em seguida o presidente repetiu Moro abandonou o governo após condicionar uma troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para uma vaga de ministro do STF. O ex-ministro nega.

“Ele aceitava mandar embora o [então] diretor-geral [da Polícia Federal Maurício Valeixo] só em setembro, quando eu o indicasse para o Supremo. Que petulância, que petulância”, disse Bolsonaro.

Moro abandonou a 13ª Vara de Curitiba para assumir o Ministério da Justiça de Bolsonaro, logo após o segundo turno das eleições de 2018.

Depois de deixar a Esplanada, o principal revés do ex-juiz ocorreu em junho, quando o STF o declarou parcial no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do tríplex.

De acordo com o mais recente Datafolha, Moro aparece com 9% das intenções de voto no primeiro turno —ainda distante de Lula (48%) e Bolsonaro (22%), que têm polarizado a disputa.