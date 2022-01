Brasil tem 150 milhões de vacinados com as duas doses ou dose única

O Brasil chegou a 84,4% da população acima de 12 anos imunizada com as duas doses ou dose única da vacina Covid-19. O número representa 150,5 milhões de brasileiros. Os dados foram registrados na manhã desta segunda-feira (24) no sistema LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, que compila informações das secretarias estaduais de Saúde.

A marca é mais uma etapa importante da maior campanha de vacinação já feita no país. Para imunizar a população, o Governo Federal distribuiu mais de 407,4 milhões de doses de vacinas. Ao todo, 348,2 milhões foram aplicadas nos braços dos brasileiros.

Para estimular a população a completar o ciclo vacinal, o Ministério da Saúde promove ações de imunização em massa. No último sábado (22), por exemplo, a Pasta promoveu um ato de vacinação e testagem na Região Norte. O ministro Marcelo Queiroga aproveitou o momento para reforçar que a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) está capacitada para o combate à pandemia em todos os estados brasileiros.