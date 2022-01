Britânico encontra moeda de ouro do século 13 que vale R$ 3 milhões

Um britânico encontrou uma moeda de ouro do século 13, forjada durante o reinado de Henrique 3º — entre os anos 1216 e 1272. O raríssimo artigo estava no solo de uma fazenda no interior da Inglaterra e foi encontrado com a ajuda de um detector de metais.

O sortudo, que não deseja se identificar, entregou a moeda à casa de leilões Spink & Son. Os especialistas acreditam que a peça possa ser arrematada por até 546 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões). Atualmente, o lance que está levando o objeto passa da casa do R$ 1,3 milhão.

Segundo a CNN, uma atualização das leis do Reino Unido, aprovada em 1996, permite que a moeda seja leiloada sem ser considerada um bem maior de relevância para a sociedade.

A peça foi descoberta por acaso pelo especialista em moedas Gregory Edmund após se deparar com uma publicação no Facebook do proprietário do objeto. Segundo Edmund, o britânico não sabia o real valor que aquele item possuía.

“Foi uma descoberta casual durante uma prospecção perfeitamente legal dentro do escopo. É o caso de que esse descobridor em particular não avaliou a importância da descoberta até procurar a opinião de especialistas”, explica Edmund.

Em um comunicado, o proprietário da moeda destacou que a peça poderia “facilmente” nunca ter sido encontrada. Para ele, ter descoberto o objeto é um sonho se tornando realidade.

“Como isto sobreviveu três quartos de milênio relativamente ileso é realmente milagroso. Como todo aquarista que continua sonhando, meu desejo naquele dia se tornou realidade e por acaso eu sou o sortudo.”