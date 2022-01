Câmara adiou votações sobre mudanças em cálculo de vagas para táxi e mototáxi

Ficou para a semana que vem a análise dos projetos que alteram o limite de vagas para táxi e mototáxi em Rondonópolis. As matérias chegaram a ser lidas na sessão de hoje (26), mas foram retiradas da pauta pelo líder do prefeito, Reginaldo Santos, a pedido dos vereadores.

“Muitos colegas manifestaram dúvidas sobre as alterações. preferimos adiar a votação para discutir melhor e esclarecer todos os pontos”, disse Reginaldo.

Os dois projetos modificam a base de cálculo usada para definir o número de vagas.

Atualmente a Prefeitura tem autorização para abrir vagas de mototaxis até o equivalente a 0,33% do contingente populacional. No caso dos táxis, a lei prevê uma vaga para cada grupo de 1,2 mil habitantes.

Os projetos enviados à Câmara reduzem o limite dos motatáxis a 0,27% da população e ampliam o cálculo de vagas de táxis para grupos de 1.270 moradores. Conforme o último levantamento do IBGE, Rondonópolis tinha até o ano passado 239.613 habitantes.

“O novo censo deve trazer uma população maior em 2022 e, na prática, estas mudanças vão manter as vagas no patamar atual. O prefeito reconhece a importância do transporte privado de passageiros – táxis, mototáxis e aplicativos -, mas considera que o número não pode ser excessivo. Isso seria ruim inclusive para as categorias envolvidas”, afirma Reginaldo.

O vereador informou também que as mudanças não afetarão a situação dos profissionais que já detém autorização para atuar no município.