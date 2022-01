Câmara Municipal devolve mais de R$ 9 milhões em recursos à Prefeitura

A Câmara de Vereadores de Rondonópolis fez no último dia do ano, a maior devolução de recursos da história do Poder Legislativo de Rondonópolis à Prefeitura. Ao todo, foram entregues ao prefeito Zé Carlos do Pátio, um total de R$9,213 milhões.

Participaram do ato de entrega, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Roni Magnani (SD) e os vereadores Reginaldo Santos (SD), Junior Mendonça (PT) e Investigador Gerson (MDB).

O resultado financeiro histórico da Câmara é resultado de economia feita pela atual gestão do presidente Roni.

Os recursos serão usados em comum acordo entre os vereadores e prefeito para concluir em 100% a pavimentação asfáltica do Micro Distrito Industrial da Vila Operária; o término da alça e a continuação da pavimentação da ponte da duplicação da avenida Bandeirantes chegando até a rotatória do Anel Viário. “É com muita alegria que hoje, dia 31 de dezembro a gente consegue fazer essa devolução histórica de R$ 9.213.198,84 um valor recorde de economia da Câmara Municipal e que já está depositado nos cofres do município”, disse Magnani.

O prefeito Zé Carlos do Pátio destacou a importância do trabalho da Câmara e a parceria entre o Poder Executivo e Legislativo. Pátio entendeu a medida dos vereadores e destinar recursos para as obras na região da Vila Operária como justa. “Eles agora (vereadores) estão pedindo para que apliquemos o dinheiro no micro distrito da Vila Operária, na duplicação da Bandeirantes ligando ao anel viário, porque eles querem fomentar ainda mais o crescimento e desenvolvimento da grande Vila Operária, pois as melhorias no distrito industrial vão atrair mais empresários para investir na região e na cidade”, disse Pátio.