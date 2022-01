Carla Carvalho pode voltar ao primeiro escalão em Rondonópolis

Depois de brilhar como uma das secretárias mais poderosas da Administração Municipal e deixar a gestão sob críticas (de adversários e aliados), Carla Carvalho está de malas prontas para retornar à Prefeitura de Rondonópolis.

O convite já teria sido formalizado, embora exista dúvidas sobre que pasta Carla ocupará. Antes de deixar a gestão a pedido, em novembro do ano passado, ela acumulava as secretarias de Esportes e Lazer e a de Gestão de Pessoas.

Enquanto a pasta de Esportes segue interinamente sob a gestão da secretária de Governo, Ione Rodrigues, a de Gestão de Pessoas é administrada por Fernando Becker – que vive um momento ruim na administração.

Becker não conseguiu resolver o problemas com as terceirizadas, principal motivo da saída de Carla Carvalho, e é apontado como o responsável pela crise causada com a decisão do prefeito de adiar a posse dos gestores do Impro. Não será surpresa se ele cair.

Carla Carvalho é filha de Alberto de Carvalho, que faleceu recentemente e era amigo íntimo do prefeito José Carlos do Pátio. Ela também tem o apoio do grupo que acompanha o prefeito há mais tempo.