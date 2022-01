Carro que vira avião recebe autorização para voar na Eslováquia

O AirCar, um novo modelo de carro voador com lugar para duas pessoas, recebeu nesta semana um importante documento que pode viabilizar sua produção em massa em um futuro próximo: o certificado de aeronavegabilidade emitido pela Agência de Transportes da Eslováquia, país onde ele está sendo desenvolvido.

Segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), aeronavegabilidade é a “condição em que uma aeronave está de acordo com o seu projeto aprovado pela autoridade competente e em condições de operação segura”. Em outras palavras, o carro que vira avião está liberado para voar.

Para obter o certificado, o protótipo desenvolvido pela empresa eslovaca Klein Vision completou mais de 70 horas de testes de voo em condições compatíveis com as exigidas pela Agência Europeia de Segurança Aérea (Easa, na sigla em inglês) e realizou mais de 200 decolagens e pousos, manobras de vários tipos e testes de estabilidade.

“A certificação do AirCar abre as portas para a produção em massa de carros voadores muito eficientes. É a confirmação final e oficial de que nossa habilidade para viajar distâncias médias vai mudar para sempre”, disse o fundador da empresa, inventor, líder de desenvolvimento e piloto de testes do AirCar, Stefan Klein.

Segundo um comunicado da Klein Vision, o protótipo aprovado pela Eslováquia tem 1 tonelada e usa um motor BMW 1.6. No entanto, para ser produzido e vendido em massa, como os criadores planejam, ele usará um motor especial de voo que está sendo desenvolvido pela empresa sul-africana Adept Airmotive e deverá ser certificado dentro de 12 meses.

“Monitoramos cuidadosamente todos os estágios do desenvolvimento do AirCar desde o início, em 2017. Nossa maior prioridade é a segurança no transporte. O AirCar define uma nova categoria de carro esportivo e aeronave confiável. A certificação foi um processo desafiador e fascinante”, disse René Molnár, diretor da divisão de aviação civil da Agência de Transportes da Eslováquia.