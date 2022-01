Carro roubado de idoso na Vila Aurora é recuperado pela PC

Um veículo produto de roubo praticado contra um idoso foi recuperado pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (17), em ação dos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (MT).

O roubo do veículo Fiat Strada, praticado contra a vítima de 75 anos, ocorreu no dia 10 de janeiro, no bairro Vila Aurora. O idoso estava em frente a uma clínica e foi abordado por dois criminosos armados que chegaram em um veículo e anunciaram o assalto.

Durante as investigações do roubo, os policiais da Derf receberam informações que o veículo estava ocultado em uma residência no bairro Residencial Paiaguás. Em diligências no endereço, os investigadores visualizaram o veículo pela brecha no portão, constatando se tratar do veículo subtraído da vítima.

No local, os policiais também encontraram o manual de um veículo Toyota Corolla também produto de roubo no município. Na residência não havia nenhum móvel, ficando evidente ser um lugar utilizado pelos criminosos para ocultação do veículo.

Diante dos fatos, o veículo Fiat Strada foi apreendido sendo comunicado à vítima a sua recuperação. As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.