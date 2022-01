Casal e filhas de 13, 9 e 3 anos, moradores de Rondonópolis, morrem em acidente

Uma família que morava no bairro Jardim Sumaré, em Rondonópolis (MT) morreu em um acidente envolvendo uma carreta na BR-376, entre as cidades de Curitiba (PR) e Ponta Grossa (PR), na manhã desta quarta-feira (12). As vítimas foram identificadas como Dislei Martins Ramos, de 40 anos, Geisebel Pereira, 33 anos, Amanda Priscila Souza, de 9 anos, Rebeca Souza Martins, de 3 anos e Anna Luiza Souza Martins, de 13 anos.

Conforme as primeiras informações, as vítimas são a família do motorista que dirigia a carreta. O veículo saiu da pista na altura do km-531, no município de Palmeiras (PR), próximo a cabeceira da ponte do Rio Tibagi, na pista sentido Ponta Grossa (PR).

O veículo com placas de Rondonópolis (MT), estava carregado com ureia.

Segundo os Bombeiros, as vítimas não resistiram e morreram no local.

Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Durante o atendimento à ocorrência, um segundo acidente aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão desgovernado bateu no caminhão da equipe de resgate que estava no local.

O veículo carregado com madeira chegou buzinando e quase atropelou pessoas na rodovia. Ninguém ficou ferido.