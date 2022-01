Centro de Diabetes e Endocrinologia é inaugurado em Rondonópolis

A tão sonhada inauguração do Centro de Diabetes e Endocrinologia de Rondonópolis (CEDERO) aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), em Rondonópolis (MT). O Centro tem por objetivo prestar o atendimento de qualidade para os pacientes da cidade. A iniciativa aconteceu através de um projeto do Vereador Subtenente Guinâncio.

“A palavra é felicidade! Hoje Rondonópolis vive um momento histórico na saúde graças ao esforço de todos os poderes e todas as pessoas envolvidas no sentido de entregar a sociedade aquilo que ela espera, por uma saúde melhor e isso demonstra claramente o compromisso que os gestores públicos da nossa cidade têm com a saúde do nosso povo. Felicidade!! Uma só palavra define esse momento” desabafa o Vereador Subtenente Guinâncio.

O CEDERO conta com um ambulatório geral de endocrinologia, diabetes, doenças de tireóide, obesidade mórbida, crescimento e puberdade e obesidade infantil.

A criação do Centro na cidade é um anseio da Associação Rondonopolitana de Assistência aos Diabéticos (ARAD), que vem há tempos buscando melhorias e formas de ajudar os pacientes e familiares acometidos pelo diabetes e outras doenças relacionadas com a endocrinologia.

“Nossa intenção é descentralizar todos os serviços de saúde. Outras estruturas como essas serão inauguradas nos próximos dias. A estrutura conta com mais de 12 salas, consultórios médicos, salas de procedimentos, salas de enfermagem, triagem, exames, então é um espaço moderno, no alto padrão para atender nossa gente” explica o ex-secretário de Saúde Vinícius Amoroso.

A ideia é mudar e melhorar a realidade que é vivida atualmente pelos pacientes.

“Quero parabenizar o vereador Guinâncio, a secretaria de saúde. Nós vamos ampliar mais a nossa política de saúde pública” finaliza o prefeito José Carlos do Pátio.