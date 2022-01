Ciro diz que Moro e Lava jato usaram a Justiça como ‘covil de milicianos’

O pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, reagiu hoje (25) às revelações de que seu nome foi alvo de conversas secretas entre procuradores responsáveis pela operação Lava Jato. Trechos dos diálogos foram divulgados pela revista Carta Capital e mostram que os procuradores procuraram algo nas investigações que pudesse ser usado contra Ciro e seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE).

As conversas publicadas pela revista também mostram os procuradores discutindo ataques ao então presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia (sem partido/RJ) e o jornalista Márcio Chaer, ambos críticos da operação.

Os diálogos fazem parte do caso que ficou conhecido como Vaza Jato, vazamento de diálogos entre procuradores e o então juiz Sergio Moro tratando sobre assuntos da operação. Eles foram procurados pela revista, mas não quiseram se manifestar.

Conforme a reportagem, em 13 de janeiro de 2019, no grupo chamado “Filhos do Januário 4”, a procuradora Laura Tessler enviou uma mensagem perguntando se havia algo que pudesse ser usado contra Ciro no que fora coletado pelas investigações.

“Tava louquinha pra fazer uma visita pra ele”, escreveu a procuradora se referindo a uma possível operação contra o pedetista.

Felipe D’Élia Camargo responde que Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, havia feito acusações contra Ciro, mas voltou atrás ao ser ouvido. A também procuradora Jerusa Viecili participou da conversa e disse que havia algo no acordo da Galvão Engenharia, e Laura comemora.

Ciro disse que os diálogos são “mais uma prova de que a organização criminosa comandada por Moro e Dallagnol transformou a estrutura da Justiça em um covil de milicianos”.

O pré-candidato, que já foi governador do Ceará e Ministro da Fazenda, mencionou a operação da qual ele e o irmão foram alvo em dezembro do ano passado, para investigar um suposto esquema de fraude e pagamento de propina durante obras do estádio Castelão, em Fortaleza, entre 2010 e 2013.

“O tempo está servindo para desmascarar este método nefasto, mas seus efeitos, infelizmente, ainda vão perdurar. A operação abusiva que sofri recentemente é um reflexo tardio deste lavajatismo que ainda sobrevive”, completou.

MAIA E CHAER

Rodrigo Maia, chamado de ‘fdp’ pelos procuradores, disse que o trecho conversas comprometem ainda mais o ex-ministro e pré-candidato a presidente pelo Podemos Sérgio Moro (Podemos), confirmando a existência de uma organização comandada pelo ex-juiz e integrada por vários procuradores e parte do Ministério Público”.

“A forma como eles agiam era tentar constranger as pessoas através das redes sociais, inclusive usando o aparelho do Estado brasileiro, o que é crime. A LavaJato tentou ocupar o aparelho do Estado brasileiro. São milicianos da mesma forma. O que vemos é que foi montada uma organização criminosa para avançar em cima das instituições para que esse grupo tomasse o poder”, disse Maia.

Já o jornalista Márcio Chaer, editor do Conjur, revista eletrônica especializada na cobertura jurídica. Crítico da LavaJato, ele é xingado de ‘pilantra’ e um dos procuradores chega a dizer que havia encontrado um material supostamente incriminador ele, mas diz que o caso “não deu em nada”.

“Acho até espantoso que eles não tenham sido mais ofensivos, dado o grau de irresponsabilidade e amadorismo com que eles sempre acusaram seus alvos. Não tenho problema em debater sobre minha vida profissional, empresarial ou pessoal. O que está em questão é a desonestidade de policiais, procuradores e juízes que adotaram a mentira como ferramenta de trabalho. O centro de tudo são as práticas jurídicas corruptas que esses agentes cometeram”, disse Chaer.