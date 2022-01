Ciro promete taxar mais ricos e acabar com ‘ficção do teto de gastos’

Em convenção nacional realizada em Brasília, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) lançou nesta sexta-feira (21) a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Ele já foi ministro, governador e vai disputar a presidência pela quarta vez. Durante o evento Ciro criticou duramente a política econômica, que segundo ele foi a mesma nos governos do PSDB, PT e também de Jair Bolsonaro (PL).

Em seu discurso Ciro Gomes disse que o Brasil precisa romper com a política econômica baseada no neoliberalismo. Ele disse que se for eleito pretende acabar com o teto de gastos que, na sua opinião, impede o desenvolvimento do país, privilegia o pagamento de banqueiros e não impede gastos desnecessários no Poder Público.

“Prometo acabar com essa ficção fraudulenta chamada teto de gastos e colocar em seu lugar um modelo que vai tocar o país adiante sem inflação e com equilíbrio fiscal verdadeiro”, afirmou.

O pedetista afirmou que pretende fazer as mudanças de forma transparente, dialogando com os setores da iniciativa privada e com os trabalhadores. “Chega dessa discussão farsante entre estado mínimo e estado máximo. O que nos interessa é o estado inteligente, que resolva problemas, que atue junto com o setor privado e abra as portas da economia e do conhecimento”.

IMPOSTOS E INVESTIMENTOS

Ciro também se comprometeu, caso eleito, a taxar grandes fortunas, criar impostos sobre lucros e dividendos e modificar a estrutura tributária para corrigir o que considera distorções no modelo atual.

“Vamos acabar com a pouca vergonha dos pobres e a classe média brasileira pagarem mais impostos que os ricos. Vamos desonerar a produção de forma seletiva e organizada, pondo fim ao festival de desoneração que só neste ano dispensará R$ 350 bilhões”, declarou.

O candidato também defendeu investimentos públicos maciços para acelerar a retomada do crescimento e recuperar os prejuízos decorrentes da pandemia.

“Esse caminho que propomos está sendo trilhado pelas principais economias do mundo. Os americanos, a Alemanha e a França criaram planos recentes para recuperar suas indústrias e suas posições na economia mundial, com elevados gastos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, e meio ambiente. Porque ficarmos na contramão do mundo?”, indagou.

CONVENÇÃO

A convenção foi realizada seguindo os protocolos de prevenção à Covid, com a participação presencial de algumas lideranças e transmissão ao vivo pela internet. Entre as lideranças presentes estavam o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o senador Cid Gomes (PDT-CE) irmão de Ciro; o deputado André Figueiredo (PDT-CE) e Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza (CE).

O evento foi aberto com um discurso de Carlos Lupi, que exaltou figuras históricas da legenda, como o ex-presidente Getúlio Vargas e o ex-governador do Rio Leonel Brizola, que foi homenageado pelo centenário de seu nascimento.

A convenção marcou também o lançamento do slogan da campanha, que será ‘A Rebeldia da Esperança’ – numa alusão à postura crítica e também ao projeto nacional defendido por Ciro Gomes. O slogan foi desenvolvido pelo marqueteiro João Santana, que atuou também como chefe da publicidade de eleições vitoriosas dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Ciro Gomes já foi candidato à Presidência em 1998, 2002 e 2018. Ficou em terceiro lugar em duas disputas, mas nunca conseguiu chegar ao segundo turno. No pleito mais recente, em 2018, teve como vice a senadora Kátia Abreu (TO). A chapa recebeu 13,34 milhões de votos e ficou em terceiro lugar, com 12,47%.