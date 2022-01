Claudinei pede respostas sobre atrasos em cirurgias no Hospital Regional

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) cobrou uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde aos requerimentos encaminhados no ano passado pedindo informações sobre os atrasos na realização de procedimentos ortopédicos no Hospital Regional de Rondonópolis. O parlamentar disse que a população continua reclamando dos atendimentos e que é dever do Estado oferecer uma reposta.

O parlamentar citou o caso de um morador que foi vítima de acidente de transito em dezembro e até hoje aguarda para ser operado no hospital. A informação é de que a cirurgia não ocorreu por causa da falta de materiais.

“Esse é um caso, entre outros existentes de pacientes internados no Hospital Regional de Rondonópolis que aguardam por cirurgias ortopédicas. Só desculpas esfarrapadas deste governador Mauro Mendes e do secretário de saúde de Mato Grosso com falta de materiais”, reclamou.

O parlamentar também criticou a falta de transparência e os os gastos com publicidade feitos pelo Governo para divulgar um cenário que, segundo ele, não condiz com a realidade.

“Aí vem essa propaganda de MT Cirurgias e não se resolve os atrasos dessas cirurgias ortopédicas do Hospital Regional de Rondonópolis que atende 19 municípios das regiões de sul e sudeste de Mato Grosso. Pacientes tratados pior que animais na fila de espera! Até quando isso?”, indagou o parlamentar.

O Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis é referência na região sul e sudeste de Mato Grosso para casos de alta complexidade. Ele faz o atendimento dos casos encaminhados pela Central de Regulação e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

(com informações da Assessoria)