Claudinei Lopes reforça apoio ao esporte amador em MT

O deputado estadual delegado Claudinei (PSL) apresentou um balanço mostrando que já indicou R$ 1,067 milhão para investimentos no setor de esportes, no período de 2020 e 2021. O parlamentar destacou a importância do apoio do Poder Público e disse que buscou atender principalmente projetos esportivos de cunho social que beneficiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

O parlamentar explica que, no ano passado, conseguiu a liberação do valor de R$ 40 mil para a Prefeitura de Alto Araguaia fazer a instalação de uma academia ao ar livre, no bairro Boiadeiro, para atender os moradores.

“Soube que era uma vontade muito grande dos moradores do bairro, que é um dos mais antigos da cidade, em ter essa academia e espero que a população possa fazer bom proveito desse benefício”, declarou.

Ele espera que as outras indicações sejam atendidas pelo Poder Executivo Estadual, referente às emendas de 2021, para poder contribuir na aquisição de materiais esportivos aos municípios de Novo Mundo e Tesouro e apoiar a Copa Centro-Oeste de Futebol de Base de Rondonópolis por meio da Associação de Atletismo e Esporte Inclusivo.

ÔNIBUS

Claudinei aguarda também a liberação de R$ 350 mil para a aquisição de um ônibus climatizado com 40 lugares para atender o público dos projetos denominados de Acqua, Saúde e Hidroginástica, Seleção Municipal Juvenil e Seleção Municipal Aberto, com o valor de contrapartida da Prefeitura de Rondonópolis.

“Cheguei a me reunir com os representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rondonópolis e do prefeito José Carlos do Pátio (SD) que, até mesmo, se dispôs a dar a contrapartida. Agora, só falta o governo estadual fazer a liberação do recurso para atendermos essa importante demanda”, diz Claudinei.

Em relação às emendas de 2020 que estão avaliadas no valor de aproximadamente R$ 602 mil, o deputado esclarece que a gestão estadual não fez o pagamento de nenhuma destinada ao setor do esporte. “Infelizmente, não foram pagas nenhuma parte do esporte. A maioria foi para os setores da segurança pública e saúde. Ainda mais que não chegamos a receber nem 30% dos valores das emendas indicadas”, salientou.

GESTÃO

Além das emendas parlamentares, Claudinei já chegou a apoiar grupos de atletas sem nenhum apoio ou incentivo financeiro por parte de representantes da sociedade, garantiu que a Associação Atlética Rondonópolis Hawks (AAHR) tornasse uma entidade de utilidade pública estadual por meio da Lei n.° 11.431/2021, sancionada pelo governo de Mato Grosso.

Também, realizou importantes indicações na Assembleia Legislativa para a construção de ciclovias no intuito de atender os interesses de desportistas, reivindicou a implantação ou reformas de quadras poliesportivas nas unidades escolares, manifestou o reconhecimento público ao integrantes do Cuiabá Esporte por meio da Moção de Aplausos de n.º 61/2021 devido o acesso do time de futebol mato-grossense à série A do Campeonato Brasileiro, entre outras iniciativas.