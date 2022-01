Deputado relaciona aumento de fugas à falta de policiais penais em presídios de MT

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) encaminhou, nesta segunda-feira (24), ofício ao secretário de Gestão e Planejamento de Mato Grosso (Seplag), Basílio Bezerra, para esclarecimentos sobre a tramitação das convocações complementares dos aprovados em concurso para o cargo de policial penal, em cumprimento ao ato de n.º 5.493/2021 publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O parlamentar acredita que o déficit de efetivo nas unidades prisionais esteja relacionado às fugas registradas nas últimas semanas.

No documento encaminhando à Seplag, Claudinei também solicita informações sobre a previsão de novas nomeações.

Em novembro do ano passado, o governador Mauro Mendes (DEM) anunciou o reforço para a segurança pública com a convocação de 160 policiais penais, mas apenas 112 foram nomeados. A explicação é que alguns municípios não teriam aprovados no concurso e que, por isso, seria feito o chamamento para os polos, após o aceite por parte dos classificados com novo ato de nomeação.

Claudinei destacou que mesmo que o Governo tivesse providenciado a nomeação dos 160 policiais penais, o número não supriria a demanda existente.

“O governador fez toda aquela propaganda para a nomeação de apenas 160 do concurso de 2016. Mas, é um número insuficiente. Muito pouco. A informação que chegou para mim, é que somente uma parte desse pessoal tomou posse, para iniciar o curso de formação de policial penal que, infelizmente, foi interrompido devido aos casos de Covid-19, que poderá voltar às atividades no dia 1° de fevereiro”, esclarece Claudinei.

De acordo com o parlamentar, é preciso um retorno urgente por parte do Estado quanto à previsão das novas convocações para atender o Sistema Penitenciário, ainda mais com o grande déficit de servidores nas unidades prisionais.

“Em 2020, visitamos 13 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública de Mato Grosso (Risp) e identificamos a falta de pessoal nas cadeias públicas e penitenciárias. Hoje, contamos com mais de 40 unidades. A maior prova do déficit está no fechamento de 12 cadeias públicas pelo governo de Mato Grosso”, explica.

FUGAS

O deputado também apresentou um panorama das fugas e tentativas de fugas de presidiários, nos últimos dois meses, ocorridas nos municípios de Água Boa, Várzea Grande, Sorriso e Nobres.

“É notável a falta de pessoal nas unidades prisionais no âmbito estadual, em que os policiais penais enfrentam a situação e a população fica receosa e amedrontada devido à fuga de presos de alta periculosidade. As notícias apontam que já são sete fugas, desde dezembro do ano passado e neste mês de janeiro, com cerca de 24 fugitivos e seis recapturados. Preocupante essa situação”, comenta Claudinei.

Claudinei, que atuou por mais de 18 anos como delegado da Polícia Civil, afirma que o alto índice fugas em curto prazo não pode ser atribuído aos dos servidores que, além de enfrentar a falta de efetivo, trabalham em condições precárias e muitas vezes precisam lidar com a superlotação das unidades.

“Fica o alerta para a população! Não adianta culparem os policiais penais que estão na captura desses fugitivos. A culpa é da demora do governo do Estado em promover a nomeação de novos servidores. Quando se trata de segurança pública é uma travação e enrolação. Esperamos que tenhamos uma resposta urgente”, conclui o parlamentar.

(com informações da Assessoria)