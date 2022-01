Cobrado por deputada, DNIT promete agilizar manutenção da BR-158

O superintendente regional do DNIT em Mato Grosso, Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, disse hoje (26) que irá conferir pessoalmente as condições de trafegabilidade da BR-158, no trecho específico de 126 quilômetros que fica entre ‘Alô Brasil’ e a ‘Parada do Luizinho’, na região do município de Confresa. O anúncio foi feito durante videoconferência realizada pela deputada estadual Janaína Riva. Ela pediu urgência na solução dos problemas enfrentados por caminhoneiros e moradores da região.

A demanda foi levada à parlamentar pelos vereadores Geancarlos Francisco Guimarães (MDB) e Marli Lima Ferreira Martins (PSD), que são de Confresa e também participaram da videoconferência.

Segundo o vereador Geancarlos, a condição da estrada é tão ruim que três ambulâncias que levavam pacientes do município já estragaram e permanecem danificadas.

“O sentimento que eu tenho e é que muitas vezes nós estamos largados nessa região do Araguaia, mas a dor só dói quem passa por ela. É triste ver 3 ambulâncias estragadas por conta dessa estrada, com pacientes dentro. Pedimos ajuda da deputada Janaina para intermediar essa conversa porque é ela que tem sempre olhado por nós e cobrado”, disse o vereador.

Os vereadores também ressaltaram que hoje o tempo médio para percorrer essa trajeto, com 126 quilômetros, chega a seis horas para automóveis e pode passar de 12 horas no caso dos caminhões.

“É algo inadmissível para uma região produtora tão importante para Mato Grosso e para o país”, afirmou Janaína.

Após cobrança da parlamentar, o superintendente do DNIT garantiu que estará no local presencialmente nas próximas semanas para supervisionar as condições do trecho e o trabalho da empresa que presta manutenção no local.

“Nossa meta agora é melhorar a trafegabilidade nesta região e seremos duros ao cobrar um serviço de qualidade da empresa. A deputada Janaina já havia nos trazido demanda semelhante e vamos cobrar, notificar caso a empresa não faça e até punir, se necessário”, explicou.

O trecho em questão dá acesso aos municípios de Alto Boa Vista, Porto Alegre do Norte e Confresa.

“Estou atenta à essa questão da trafegabilidade na BR-158 por que sei da importância dela para esses municípios do Araguaia. Por isso tenho trabalhado em parceria com o senador Wellington Fagundes para estarmos sempre em contato com o Dnit e garantir que ninguém fique desassistido”, concluiu Janaína.

