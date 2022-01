Com o celular da mãe, criança de dois anos realiza compra online de R$ 11 mil em móveis

Um bebê com quase 2 anos de idade conseguiu encomendar US$ 2 mil (o equivalente a R$ 11 mil) em móveis, ao acessar uma plataforma de compras online pelo celular da mãe. Ayaansh Kumar, como o garotinho gastão é chamado, vive com a família em Nova Jersey, nos EUA.

Segundo a emissora NBC New York, Madhu, a mamãe proprietária do aparelho, adicionou diversos itens ao carrinho de compras virtual. No entanto, ela ainda pretendia estudar o que realmente precisava, antes de finalizar o pedido.

Informação completamente ignorada pelo garotinho, que aproveitou as informações de pagamento salvas na plataforma. “É realmente difícil acreditar que ele fez isso, mas foi o que aconteceu”, disse Pramod, pai de Ayaansh, ao canal norte-americano.

Quando os móveis começaram a ser entregues, Madhu imediatanente questionou o marido e os filhos mais velhos: quem havia feito tantas encomendas? Algumas mal passavam pela porta da frente.

Apesar da traquinagem, a mamãe surpreendida aceitou o episódio com muito bom humor: “Ele é tão pequeno, tão fofo”, declarou, “estamos rindo que ele tenha pedido todas essas coisas.”

Felizmente, a rede de lojas responsável pela venda de móveis aceitou reembolsar os Kumar após a devolução dos itens não desejados. “No futuro, colocaremos senhas difíceis ou reconhecimento facial para que, quando ele pegar o telefone, o encontre bloqueado”, revelou Pramod.