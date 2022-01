Com poker em alta no Mato Grosso, confira os principais jogadores do estado

Há de se reconhecer que o poker já vem, há bastante tempo, ganhado espaço em todo o mundo. Modalidades disputadas ao vivo (quando os jogadores participam presencialmente) e online tem feito sucesso tanto entre os jovens quanto os veteranos e a tendência é que esse interesse cresça mais ainda. E o Mato Grosso não fica fora desse movimento.

O Estado que teve atletas que participaram das Olimpíadas como Ana Sátila (canoagem), Felipe Lima (nadador), Almir Júnior (salto triplo) e Bruna Benitez (futebol), também começa a se destacar no poker. Alguns nomes despontam como favoritos nos campeonatos nacionais e internacionais, em suas várias vertentes, ao vivo ou online. E esses são alguns dos esportistas que mais se destacam no momento:

Leandro Zavodini

O luvedense Leandro Zavodini pratica o poker em suas horas vagas, afinal, ele também é um empresário do ramo de adubo orgânico. Não ser pressionado para vencer é um fator positivo para sua carreira, já que ele joga por prazer. Zavodini chegou a revelar que apesar disso, se dedica muito ao esporte que tanto ama, porém não tem vontade de se tornar um profissional em tempo integral.

Mas apesar de ser um semiprofissional, seu nome começou a ser reconhecido quando Zavodini conseguiu chegar ao segundo lugar do 11º BSOP Millions, destacando-se ao ser o brasileiro a ficar na melhor posição em um dos campeonatos mais disputados do mundo. Na ocasião, o paraguaio Gustavo Soler ficou com o maior prêmio, mas o mato-grossense também faturou o troféu de primeiro colocado do Evento #19.

Perguntado sobre perder o título para o paraguaio, o grinder respondeu que apesar de chateado, sabe que perder faz parte do jogo: “Eu entrei curto no heads-up e ele foi o campeão merecido e tenho que dar os méritos para ele. Eu fico feliz porque cravei um torneio e ser o segundo do campeonato não é para qualquer um”.

Nos anos seguintes o jogador continuou a participar do evento acumulando mais de $ 800 mil nos jogos, o que não é pouco. Em 2018, Zavodini também representou os mato-grossenses no CBPE (Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes). A disputa contou com atletas como Izidio Pereira Junior, Ulisses Fitipaldi e Lindomar Oliveira.

Alexandre Pazinato

Alexandre Pazinato é o principal jogador do Estado no ranking online de poker, sendo o 56º melhor do Brasil. O atual líder é o catarinense Bruno Volkmann, que recentemente ficou em 4º em um evento do Irish Poker e vem se consolidando cada vez mais no cenário nacional e internacional do esporte da mente.

Ele vem ganhando cada vez mais espaço em 2021. Em março deste ano, Pazinato sagrou-se campeão em um grande campeonato online onde competia com mais de 1.370 adversários que incluíam Renan Bruschi. Na ocasião, ele levou para casa US$ 16.016. Em agosto Pazinato voltou a brilhar ao derrotar um field de 274 jogadores online e recebeu US$ 10.118.

Em outro campeonato online realizado em agosto, “Shunzao”, como é conhecido, recebeu o prêmio de US$ 6.419 ao derrotar seu oponente. Alexandre também faz parte do Netteam, ao lado de Ricardo Rocha (rickyibrah45) e Gustavo Rego (GuGuGFBPA). Sem dúvida, caso continue neste ritmo, o jogador promete ganhar alguns pontos no ranking e se tornar um dos maiores nomes brasileiros nos próximos anos.

Henrique Logrado

Mais conhecido como “RickLogrado” ou simplesmente “Rick” nas mesas online, Henrique Logrado tem se dedicado mundo ao esporte da mente já há alguns anos. Sua especialidade são os torneios online, que lhe garantiram a entrada na lista dos 50 melhores jogadores brasileiros e entre os 300 melhores do mundo.

Dentre suas conquistas, estão o SCOOP (Spring Championship Of Online Poker) de 2017, quando o grinder ficou em primeiro lugar. No campeonato, ele conquistou o prêmio de US$ 289.500 ao derrotar mais de 770 jogadores. O fato é impressionante ao lembrar que na ocasião havia jogadores conhecidos internacionalmente como Dominik Nitsche e Jan Schwippert.

Assim como Leandro Zavodini, Henrique Logrado também tem outra atividade principal, ele é empresário, mas não abre mão do esporte: “Eu sou empresário, tenho outras atividades, mas amo o poker. Jogo muito durante a semana e domingo é sagrado, grindo sempre”. Apesar de ser um semiprofissional, Logrado acumulou mais de US$ 780 mil em ganhos na carreira.

Porém, ele reconhece que é necessário um grande preparo se tornar um competidor de alto nível: “Você não pode entrar em um torneio despreparado. É muito importante sempre estar estudando, como eles estão chegando e jogando. O acompanhamento tem que ser diário mesmo, para poder enfrentar de igual para igual”, declarou a um site de poker.

Além dos destacados, Mato Grosso também possui outros nomes que são uma grande promessa em campeonatos futuros como: Lindomar Oliveira, Douglas Zimmermann, Cristiane Ciocari Verle, Izidio Pereira e Ulisses Fitipaldi, já citados anteriormente.