Como tirar a marca-d’água do TikTok no Android e iOS

O formato de conteúdos rápidos e em loop conquistou bilhões de usuários no TikTok e foi copiado por outros serviços, como Reels, no Instagram e Facebook, e o Spotlight, no Snapchat. A empresa teve tanto sucesso que pode até lançar o seu próprio smartphone em breve.

No entanto, o criador de conteúdo para TikTok que quiser compartilhar seu vídeo nas redes sociais da Meta pode ser ocultado dos destaques na aba “Explorar” e, para não seguidores, limitando o alcance da publicação. Tirar a marca-d’água do app da ByteDance pode ajudar a driblar o algoritmo. Veja como fazer no Android e iOS.

Vídeos do TikTok sem marca-d’água

A vantagem para o criador de conteúdo é que a marca-d’água do logotipo TikTok, completa com o nome do criador, é igual a uma assinatura instantânea. A desvantagem é que nem todo mundo quer a marca-d’água. Especialmente se for você planeja postar o vídeo novamente em outros serviços para maximizar o alcance sem duplicar o esforço. Mas qual é a solução para isso?

A maneira mais fácil de baixar um vídeo do TikTok sem a marca-d’água pode ser realizada no próprio aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. No entanto, para isso, precisa ser proprietário do conteúdo.

Depois de criar seus vídeos perfeitos no TikTok, você pode querer salvá-los em seu telefone e então compartilhá-los com outras pessoas ou usá-los pessoalmente mais tarde. Se for o caso, basta seguir os seguintes passos dentro do aplicativo:

1. mantenha o dedo sobre o vídeo e, no menu, toque em “Salvar vídeo” na parte superior;

2. o vídeo será colocado no rolo da câmera do telefone, e você verá opções para compartilhar via SMS, Facebook, WhatsApp e outros serviços.

Outras maneiras de obter vídeo sem a marca-d’água

O vídeo sem nenhuma marca-d’água pode ser baixado de graça em aplicativos de terceiros e sites auxiliares, para os quais precisará do URL para os vídeos individuais do TikTok. O Musically Down é um dos melhores sites auxiliares, com uma boa aparência e até mesmo um vídeo explicativo conciso.

1. Insira um link para um vídeo TikTok ou uma música listada no serviço.

2. Será apresentada uma visualização rápida, incluindo o título do vídeo.

3. Selecione as opções de download (como um vídeo MP4 ou um arquivo de áudio MP3).

Remoção da marca-d’água no Android

O app Watermark Manager pode ser usado para remover ou adicionar marca-d’água a imagens e vídeos, utilizando texto e imagens. O aplicativo consegue eliminar a logo a partir da seleção de uma área a partir da interpolação dos pixels circunvizinhos. Após baixar o app gratuitamente na Play Store, seu uso é muito fácil.

1. Escolha “Select Video”.

2. Toque na opção “Remove Logo”.

3. Selecione o vídeo a ser editado.

4. Marque a área da marca-d’água do TikTok.

5. Toque em “Salvar”.

6. O vídeo estará salvo no celular e pode ser compartilhado.

Removedor de marca-d’água de vídeo para iOS

O Video Eraser, disponível gratuitamente na App Store, pode funcionar bem para alguns vídeos, especialmente se o fundo estiver parado. Também é possível editar o vídeo e adicionar texto e figuras à imagem. Para remover a marca-d’água, abra o app e siga os passos abaixo.

1. Importe o arquivo (mov ou mp4).

2. Selecione a parte do logo do vídeo.

3. Toque em “Iniciar”.

Software de edição

Uma opção ligeiramente melhor é um software de edição de vídeo como o VideoProc Vlogger, que é gratuito e cobre a marca-d’água com o próprio logotipo ou alguma outra imagem, até mesmo um GIF animado. É quase como adicionar um adesivo ao vídeo que poderia ter sido adicionado quando você o carregou para o TikTok.

Cuidado com os direitos autorais

Se você baixar um vídeo do TikTok — mesmo que seja seu — e ele incluir áudio que é propriedade intelectual de outra pessoa, pode ter problemas nas redes sociais da Meta. O Facebook, por exemplo, tem monitoramento de inteligência artificial para uploads e pode permitir carregar um vídeo sem áudio ou até excluí-lo.