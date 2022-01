Confira 12 filmes que vão estrear este ano

O ano de 2022 mal começou e já é conhecido por suas grandes promessas dentro da indústria cinematográfica. Acompanhar quais vão ser os lançamentos de 2022 pode ser a escolha perfeita para quem se interessa por essa arte e não recusa uma ida ao cinema, independente de qual seja o gênero do filme a ser assistido.

Depois de muitos filmes com estreia prevista para 2020 terem sido adiados por conta da pandemia e isolamento social, alguns deles finalmente vão para as telonas nos próximos meses do ano! Desde a adaptação da música da Legião Urbana até a continuação da saga Missão Impossível, muitos filmes promissores vão estrear em 2022.

Quer saber quais são os lançamentos de 2022? Na lista, existem filmes da Disney, da Marvel e muito outros! Para saber mais, é só continuar lendo!

1) JANEIRO: ‘EDUARDO E MÔNICA’

Eduardo e Mônica é um filme inspirado na faixa homônima da banda Legião Urbana que ficcionaliza a história do casal retratado na música. Em um dia como qualquer outro, Eduardo passa por uma série de coincidências que o levam ao encontro de Mônica em uma festa. Porém, eles são opostos. Enquanto um ainda é jovem e conhece pouco a vida, outro já tem uma carreira formada e perspectivas de futuro feitas. Mesmo com essas diferenças, o amor entre eles cresceu na cidade de Brasília em 1980.

2) FEVEREIRO: ‘UNCHARTED’

Com certeza um dos filmes mais esperados pela comunidade geek é Uncharted: Fora do Mapa, que chega nos cinemas no dia 17 de fevereiro. O longa-metragem é estrelado pelos atores Tom Holland e Mark Wahlberg, e é baseado em um jogo de videogame que apresenta as aventuras de um caçador de tesouros chamado Nathan Drake.

3) MARÇO: ‘THE BATMAN’ É UM DOS LANÇAMENTOS DE 2022 MUITO AGUARDADOS

Também na lista de filmes aguardados pela comunidade geek, o novo filme The Batman traz Robert Pattinson como o famoso herói do universo DC Comics. A trama não foge da história comum do personagem, em que Bruce Wayne é um bilionário e que, depois de presenciar o assassinato dos pais, começa a combater os crimes que acontecem em Gotham. O vilão do filme será o Charada, interpretado por Paul Dano, que é um homem obcecado por enigmas e usa isso como estratégia para infringir as leis da cidade.

4) ABRIL: ‘ANIMAIS FANTÁSTICOS: O SEGREDO DE DUMBLEDORE’

A continuação da saga que toma espaço dentro do universo de Harry Potter conta as aventuras de Newt Scamander, no Rio de Janeiro e em Berlim, no período da Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos que torna o filme tão esperado pelo público é a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido.

Nesse novo filme de Animais Fantásticos, Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, é um magizoologista que leva consigo uma coleção de animais mágicos em suas viagens. Ele já passou por um grande número de aventuras nos filmes anteriores, porém agora terá um pedido irrecusável, feito por Albus Dumbledore (Jude Law).

Dumbledore precisa de ajuda para combater Grindelwald, interpretado por Mads Mikkelsen, um dos maiores e mais perigosos bruxos de sua época.

5) MAIO: ‘DOUTOR ESTRANHO NO MULTIVERSO DA LOUCURA’, UM DOS LANÇAMENTOS DE 2022 DA MARVEL

Agora que está entrando em uma nova fase, a Marvel está com cada vez mais influência no mercado. Na continuação da saga da Marvel, o mago vai ter que lidar com todas as consequências dos últimos acontecimentos dentro do universo dos Vingadores e também explorar o multiverso. Para fazer isso, ele contará com a ajuda de Wanda, a Feiticeira Escarlate, que teve sua própria série em 2021.

6) JUNHO: ‘LIGHTYEAR’

Essa obra é muito aguardada por todos os fãs de Toy Story. O lançamento da famosa dupla Disney-Pixar é o filme solo do herói Buzz Lightyear, que vai às telas de cinema no dia 16 de junho com o nome Lightyear. Contrastando com as aparições anteriores do personagem, agora ele é dublado pelo ator Chris Evans, para deixar claro ao público que essa nova aparição não é sobre o boneco Buzz Lightyear, e sim sobre a origem do humano que inspirou a criação deste tão amado boneco.

Esse spin-off de Toy Story tem esse objetivo, focar na história do humano que deu origem ao boneco da franquia, Buzz Lightyear e é um dos mais famosos personagens da Pixar. Nas primeiras aparições feitas pelo personagem, ele era apenas o brinquedo favorito do menino Andy, e vive diversas outras aventuras com outros personagens da saga. Porém, ainda não existem mais detalhes confirmados pelo estúdio de animação do que vai ser tratado na trama do longa-metragem.

7) JULHO: ‘THOR: LOVE AND THUNDER’, MAIS UM DOS FILMES DA MARVEL ENTRE OS LANÇAMENTOS DE 2022

No dia 8 de julho de 2022 é lançado outro filme do Universo Cinematográfico da Marvel (ou apenas MCU, como os fãs gostam de chamar). Após todas as dificuldades encontradas por Thor nos últimos filmes da empresa (como a morte de seu irmão e de alguns companheiros de luta), Thor decide ir para o espaço com o time chamado de Guardiões da Galáxia, e seu objetivo é aproveitar ao máximo um longo e merecido período de férias, sem ter nenhuma perspectiva de planos ou trabalho estabelecido.

Para que isso seja possível, ele deixa Valquíria como nova rainha e lhe dá a responsabilidade de cuidar de seu povo enquanto está fora. Uma das maiores especulações quanto a trama é que, nesse retorno, o herói enfrentará mais uma vez grandes ameaças no espaço.

8) SETEMBRO: ‘MISSÃO IMPOSSÍVEL 7’

No mês de janeiro de 2019, foi anunciado que haveria o sétimo e oitavo filmes da saga Missão Impossível, para dar continuidade a uma mesma história. Enquanto todas as produções passadas de Missão Impossível acontecem em diferentes períodos da vida do personagem Ethan Hunt, os novos filmes garantem uma narrativa contínua e seguida.

Os dois filmes também marcam a volta de Christopher McQuarrie como diretor, e Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales e Vanessa Kirby como elenco confirmado. Todos os atores citados voltam ao universo de Missão Impossível como personagens que eles já interpretaram em momentos anteriores. Será possível assistir à Missão Impossível 7 no dia 30 de setembro de 2022.

9) OUTUBRO: ‘HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO 2’

Na Comic Con Experience Worlds 2021 (ou apenas CCXP Worlds 2021), a Sony Pictures lançou o primeiro teaser da tão aguardada sequência da premiada animação Homem-Aranha no Aranhaverso, que conta história de Miles Morales, um dos muitos e muitos Homem Aranha que existem dentro do multiverso. A prévia liberada pela Sony revelou o título dessa nova aventura do personagem dublado por Shameik Moore, e deu um certo spoiler de como seria o reencontro de Miles com a famosa e clássica personagem Gwen Stacy, dublada por Hailee Steinfeld.

10) NOVEMBRO: ‘THE FLASH’ E ‘PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER’

THE FLASH

Esse é o primeiro filme solo que o herói interpretado por Ezra Miller tem. Nessa estreia, Barry Allen terá que viajar no tempo para tentar impedir que o assassinato de sua mãe aconteça. Porém, como qualquer outra viagem no tempo apresentada pela ficção, acontecem consequências que não eram esperadas. Esse longa-metragem conta com a direção de Andy Muschietti, e ainda está sendo produzido. Alguns dos atores já confirmados são Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ben Affleck e Michael Keaton. Será possível acompanhar essa nova aventura de Barry Allen no dia 4 de novembro.

PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER

Esse filme será uma continuação do sucesso de bilheteria Pantera Negra (2018), de Ryan Coogler e que apresenta a história do reino de Wakanda e de seu príncipe, T’Challa (interpretado por Chadwick Boseman). T’Challa viaja até os Estados Unidos e conhece os Vingadores, mas volta posteriormente para Wakanda, onde assume o trono e o reino. A história da continuação da saga ainda é desconhecida, mas já foi revelado que a protagonista do filme será a irmã de T’Challa. Você pode assistir essa tão esperada continuação e terceiro lançamento da Marvel nos cinemas no dia 11 de novembro.

12) DEZEMBRO: AVATAR 2

A sequência do filme ganhador de Oscar se passa mais de uma década depois do fim do primeiro filme. O protagonista Jake Sully formou uma família com Neytiri, e tem como objetivo manter essa família unida e protegida. Todos juntos, eles viajam pelo mundo fictício de Pandora, e acabam encontrando aliados dentro do clã Metkayna. Porém, tudo muda drasticamente quando a R.D.A (a organização que detém todas as riquezas da terra, poder bélico e também influência política), invade Pandora mais uma vez para terminar o que fizeram no primeiro filme. É confirmada a volta da personagem Sigourney Weaver, porém não se sabe exatamente como, já que ela morreu na primeira obra.