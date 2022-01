Confira os detalhes na cozinha que fazem diferença na imunidade

É ômicron, H3n2, influenza B, resfriado, flurona…

É tanta virose atacando nosso sistema imunológico que a gente nem sabe mais como reagir a cada espirro ou dor de cabeça que possa aparecer. Nessa semana, o número de internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Covid-19 em hospitais municipais de São Paulo, quase triplicou em apenas 24 horas.

Os relatos de gente que passa mais de 12h numa fila de UBS para conseguir atendimento pra sintomas gripais são regra e não exceção. Nos hospitais particulares, mesmo cenário. As doenças são tantas e tão generalizadas quanto os mêmes sobre elas nas redes sociais. Rir é bom, mas rir de tudo é desespero, já diria Frejat.

Além da vacina, da máscara, do isolamento social o que a gente pode fazer é tentar reforçar, mais uma vez, a nossa alimentação. E não precisa de muito esforço ou receitas malucas para incorporar a pratos do dia a dia ingredientes que ajudam a nossa imunidade. E pra gente não rir de desespero, eu pensei em trazer algumas dicas na coluna de hoje aqui…

Acrescentar um pedaço de gengibre a sopas e caldos ajuda!

São coisas simples, mas que ajudam, como por exemplo, acrescentar um pedaço generoso de gengibre no caldo da sopa que costumamos tomar de noite. Ou simplesmente trocar o vinagre da salada, por meio limão espremido, todos os dias (acrescentar a outra metade em um copo d`água com gás também faz bem). É vitamina C e ácido fólico, da forma mais corriqueira que podemos ingerir. Essas são duas coisas que eu já faço por hábito e têm fundo científico, sim. O gengibre, por exemplo, tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante: “Diminuindo a sensação de enjoo, vômito, dores de cabeça, melhora a imunidade e auxilia na desintoxicação do organismo. Pode ser utilizado como chá, em cápsula, em pó, in natura, suco, ou ainda na preparação de sopas e refogados. Se preferir tomar o chá, o consumo deve ser de aproximadamente 500ml ao dia, fracionado em 5 doses após as refeições”, segundo a nutricionista Cintya Bassi, supervisora do Serviço de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde.

Cyntia Bassi – nutricionista

Pedi a ajuda da Cintya para explicar as propriedades desses alimentos que podemos inserir cotidianamente na nossa dieta. A cúrcuma (ou açafrão da terra) é outro exemplo. Durante a pandemia eu virei a doida da cúrcuma – mas não gosto muito dessa ideia de shot diário que muitas blogueiras adotaram. Parece remédio e é um ingrediente tão bom que pode ser usado para dar sabor à comida. Colocar nos legumes, na carne, no arroz me parece a melhor saída.

Uma batata doce em rodelas assada na airfryer por 20 minutos, com azeite, cúrcuma, páprica defumada e pimenta do reino fica simplesmente maravilhosa. Eu uso uma colher de chá de cúrcuma, mesma quantidade de páprica e primenta do reino à gosto, pra cada 3 batatas doces. “A cúrcuma, especialmente através da substância presente curcumina, apresenta ação anti-inflamatória, além de atuar como antioxidante combatendo os radicais livres. Pode ser utilizada em cápsulas ou como tempero, intensificando o sabor de preparações, como carnes vermelhas e brancas, arroz, sopas e hortaliças”, explica a nutricionista.

Benefício da cúrcuma é potencializado com pimenta do reino

Ela ainda dá uma dica de lanche:

“O Golden milk, que além da cúrcuma leva pimenta preta, que segundo alguns estudos, intensifica muito os benefícios da especiaria”.

Segue receita do Golden Milk:

Ingredientes:

½ Xícara (chá) de leite de vaca (ou bebida vegetal de preferência)

1 Colher (sopa) de cúrcuma (açafrão da terra) em pó

½ Colher (sopa) de gengibre em pó (ou um pedaço pequeno de gengibre fresco)

½ Colher (sopa) de canela em pó

Pitada de pimenta preta

1 Colher (sopa) de mel, melado de cana ou o açúcar de preferência (opcional)

Modo de preparo:

1- Em uma panela pequena, misture todos os ingredientes e aqueça-os em fogo baixo até ferver por cerca de 5 minutos.

2- Transfira o líquido para uma xícara, deixe amornar e consuma.

Derivados de leite

A nutricionista também ressalta a importância de consumir iogurtes e leites fermentados para ajudar sistema imunológico. “Eles possuem probióticos, os chamados lactobacilos, que são micro-organismos benéficos, que atuam no intestino, fortalecendo a flora intestinal, onde a maior parte das nossas células de defesa são produzidas”, explica.

E acima de tudo, INGERIR LÍQUIDOS. “Um hábito, que costuma ser negligenciado por muitos, é a hidratação. Manter o corpo hidratado é importante para o bom funcionamento do intestino, já que sem o líquido, as fezes tendem a ficar mais ressecadas e a atuação das fibras fica prejudicada; aumenta a sensação de saciedade o que pode auxiliar a reduzir o consumo de alimentos; regula a temperatura corporal; diminui a retenção de líquidos porque auxilia na eliminação de sódio e impurezas pela urina. Auxilia na renovação celular, mantendo a pele com aparência saudável; auxilia na distribuição dos nutrientes pelos órgãos; evita o surgimento de doenças como os cálculos renais e melhora a microcirculação, reduzindo o surgimento de problemas como a celulite.”, finaliza Cintya.

Abaixo, algumas receitas de sucos detox que a nutricionista recomenda:

Sucos com vitamina C e alimentos anti-inflamatórios PIXABAY

Suco revitalizante:

– Folhas de couve

– 5 folhas de hortelã

– 100 ml de água de Coco

– 2 kiwis descascados

– Gelo e adoçante natural a gosto.

Modo de preparo: Bater no liquidificador, coar e consumir em seguida.

Suco para fortalecer o sistema imunológico:

– 4 fatias de abacaxi

– 1 maçã picada

– Suco de ½ limão

– 1 folha de alface

– 1 colher de café de gengibre ralado

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador, coe e adoce a gosto.

Suco com vitamina C e termogênico

– Suco de 2 maracujás

– Suco de 2 limões

– 150 ml de água filtrada

– ½ xícara de couve picada

– Gelo a gosto

Modo de preparo: Bata no liquidificador a couve com a água e após batido, acrescente os outros ingredientes até que a mistura fique homogênea. Sirva em seguida.

Suco diurético

– ¼ prato de sobremesa de couve manteiga, higienizada e picada

– 1 fatia grossa de melão

– 250 ml de água de coco

– 1 colher de sopa de hortelã, higienizado e picado

– ¼ de colher de sopa de suco de limão

– ¼ de maçã

– Cubos de gelo

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador, até que a mistura fique homogênea. Adoce a gosto e consuma em seguida.