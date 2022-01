Confira os mitos e verdades sobre lavar roupas de bebê

Antes mesmo dos bebês chegarem em casa, já começam as dúvidas: qual a maneira correta de lavar o enxoval? Quais produtos utilizar para evitar alergias? Levar as roupas de bebê à lavanderia é uma boa ideia? Tantos questionamentos fazem sentido, afinal, alguns produtos ou até cheiros muito fortes podem irritar a pele dos recém-nascidos. Para evitar problemas, descubra alguns mitos e verdades sobre como deixar as peças limpas da maneira correta:

Roupas de bebê só podem ser lavadas à mão?

Mito. As peças do enxoval não precisam ser lavadas manualmente. Na máquina de lavar, a recomendação é utilizar a função para roupas delicadas ou sacos especiais para peças menores e sensíveis.

É preciso lavar o enxoval antes do 1° uso?

Verdade. Toda peça deve ser lavada antes de ser utilizada pelo bebê. Assim, evita-se a contaminação de agentes externos e micro-organismos que possam ter entrado em contato com o tecido – inclusive, mantas, cobertores, tiaras de tecido e fraldas. Uma dica é começar a lavar tudo que será utilizado a partir da 30° semana de gestação, já que o recomendado é higienizar as peças que serão usadas até os primeiros seis meses de vida .

Pode lavar roupas de bebê na lavanderia?

Verdade. Com tantos preparativos para receber o novo integrante da família, uma opção mais prática é lavar as peças na lavanderia. Atenção: procure empresas que utilizem produtos hipoalérgicos.

É necessário lavar as peças com água quente?

Mito. Muitas pessoas pensam que a água quente esteriliza as peças, mas não é necessário. A água fria é suficiente para deixar as roupas limpas e seguras para o uso. Contudo, o ferro de passar é uma boa ideia para eliminar possíveis micro-organismos. Ou ainda, na Lavô, por exemplo, as secadoras eliminam 99,9% de fungos e bactérias em cerca de 40 minutos.

Sabão e amaciante Tradicional são proibidos?

Verdade. O sabão e o amaciante tradicionais contém aditivos químicos que podem ser alergênicos, além da fragrância forte para os bebês. Invista em opções hipoalérgicas ou neutras.

Posso guardar o enxoval direto na gaveta?

Mito. Depois de lavar e passar as peças, o ideal é guardá-las em sacos de TNT ou outro tecido leve e arejado para permitir a ventilação. Assim, as roupas ficam seguras contra a poeira ou outros agentes externos, como o mofo.