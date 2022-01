Convênios vão garantir R$ 114 milhões para 29 municípios de MT

O Governo de Mato Grosso assinou nesta terça-feira (04) 40 convênios que vão beneficiar 29 municípios e um consórcio intermunicipal do Estado com obras de infraestrutura. Ao todo, as parcerias firmadas entre as prefeituras e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) representam um investimento de R$ 114 milhões.

Os recursos serão repassados para as prefeituras, para que elas realizem obras de pavimentação urbana e drenagem, revitalização e urbanização de ruas, iluminação, ampliação de sistema de abastecimento de água, construção de espaços esportivos e manutenção de estradas e pontes.

Durante a solenidade, realizada no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, o governador Mauro Mendes destacou a importância da formalização dos convênios e de ter as prefeituras como parceiras, para que mais obras possam ser realizadas em benefício da sociedade.

“Isso permite que nós possamos avançar muito nos 141 municípios. A obra é feita para o cidadão e a parceria é boa, porque descentraliza os recursos e gera mais oportunidades”.

Mauro Mendes ainda lembrou que, quando assumiu a gestão, encontrou 335 obras paradas na Sinfra-MT e inúmeros convênios com repasses atrasados. Foi preciso fazer uma revisão em vários contratos. “Foram medidas duras que tivemos que tomar para consertar Mato Grosso”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), acompanhou a assinatura dos convênios e destacou o apoio do Legislativo às ações visando a retomada dos investimentos em Mato Grosso.

“Um momento importante para esses municípios e que a Assembleia Legislativa deu total apoio. Vamos seguir trabalhando e atuando por essas políticas públicas”, garantiu.

BENEFICIADOS

O secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra-MT, Nilton de Brito, agradeceu o governador pela confiança que ele tem no trabalho da pasta e também aos servidores da Infraestrutura, que trabalham muito em prol do Estado.

“A nossa meta é muito ambiciosa e nós temos certeza que vamos dar conta. Quando a gente vê uma obra no início e depois vê ela pronta, é muito gratificante, é algo que nos dá um grande ânimo”.

Os municípios beneficiados com os convênios foram: Alto Paraguai, Araguainha, Barão de Melgaço, Canarana, Colíder, Guarantã do Norte, Guiratinga, Indiavaí, Itaúba, Jangada, Jauru, Lambari D’Oeste, Marcelândia, Matupá, Mirassol D’Oeste, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Lacerda, Nova Maringá, Nova Olímpia, Nova Xavantina, Porto Esperidião, Querência, Ribeirãozinho, Santa Carmem, Santo Afonso, Terra Nova do Norte e Vera.

Além deles, o Consórcio Intermunicipal Portal do Araguaia recebeu R$ 15 milhões para manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas da região, em uma extensão de 232,5 km.