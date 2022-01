Copa São Paulo: Palmeiras pega o Ariquemes para encaminhar vaga

Depois de iniciar a Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma goleada por 6 a 1 contra o Assu-RN, o Palmeirasentra em campo neste sábado (8) para encaminhar a classificação à fase de mata-mata do torneio. Para isso, precisa vencer o Real Ariquemes-RO, às 11h, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 28 da Copinha, com sede em Diadema.

Para o duelo contra a equipe de Rondônia, o técnico Victor Gomes não poderá contar com três jogadores que testaram positivo para Covid-19. São eles: o meio-campista Pedro Bicalho, que já havia desfalcado o time na estreia, o goleiro Mateus e o zagueiro Lucas Freitas. Segundo o clube, todos estão assintomáticos e em isolamento. Além deles, seguem desfalcando o time alviverde o zagueiro Michel e o atacante Daniel, ambos lesionados.

Para garantir a classificação de forma antecipada, além de vencer seu compromisso, o Verdão torce para que o Assu-RN não consiga superar o Água Santa no outro duelo da chave.

O provável Palmeiras para o duelo deste sábado tem: Kaique; Gustavo Garcia, Naves, Talisca e Vanderlan; Fabinho, Pedro Lima e Jhonatan; Giovani, Endrick e Gabriel Silva.