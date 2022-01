Corpo de jovem que teve cabeça decepada é encontrado com as mãos amarradas em rio

O corpo do jovem Gediano Aparecido da Silva, 19 anos, que teve a cabeça decepada, foi encontrado no rio Piranhas, com as mãos amarradas, no município de Lucas do Rio Verde (MT), nesta quarta-feira (26).

A cabeça do rapaz foi encontrada dentro de um saco plástico de lixo ao lado de um container, na Avenida Goiás, no bairro Veneza. O rapaz foi reconhecido pela mãe.

Conforme informações, às margens do rio havia uma poça de sangue.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate do cadáver, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necropsia.

De acordo com a Polícia Militar, Gediano possui passagens criminais.

A Polícia Civil investiga o caso.

CABEÇA ENCONTRADA EM SACO DE LIXO

Populares narraram aos policiais que a cabeça foi jogada de um carro Gol de cor prata ocupado por 4 homens.

A princípio, as investigações apontam que o crime pode ter acontecido por tráfico de drogas e a disputa entre facções.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.