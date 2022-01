Cover de Michael Jackson viraliza após briga com homem em Las Vegas

O cantor Michael Jackson inspirou fãs ao redor do mundo e sua obra segue sendo celebrada até hoje por artistas de rua. Aqui no Brasil e em outros países é possível encontrar covers do Rei do Pop que fazem homenagens com coreografias e figurinos idênticos ao do cantor.

O cover de rua norte americano “Santana Jackson” viralizou recentemente na internet, porém por um motivo desagradável. Ele se envolveu em uma briga com um homem que o atacou durante uma apresentação em Las Vegas.

Pessoas que filmavam o artista de rua flagraram o momento em que ele é atacado por uma pessoa não identificada e visivelmente embriagada. Santana Jackson não apenas evita os ataques, como depois imobiliza o homem mostrando conhecimento em artes marciais.

Na mensagem para os seus seguidores, o cover do Rei do Pop explicou que não gosta de brigar e apenas praticou auto defesa. “É por isso que eu treino. Eu não estou tentando machucar este cara, estou apenas o impedindo de me agredir (…) Por favor, saibam que eu penso que brigar não é a resposta, então tentem evitar brigas se puderem. Fiquem seguros”, escreveu.

Veja o vídeo abaixo: