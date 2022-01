Crianças em férias: como tornar o lanche saudável e divertido?

Um mundo cada vez mais cheio de fast-food e guloseimas. Neste cenário, a competição dos alimentos saudáveis com aqueles que fazem os olhos das crianças brilharem tem ficado cada dia mais injusta para os pais e responsáveis que buscam vida saudável para os pequenos. “Não sei o que fazer para meu filho comer mais frutas, legumes e verduras”. É certo que todo mundo já passou por isso, ou ouviu essa frase de pais preocupados com os hábitos alimentares dos filhos.

Um levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) aponta que a forma de comer do brasileiro vem mudando. Na pesquisa, cerca de 80% dos entrevistados disseram preferir alimentos mais saudáveis na hora de fazer seu prato. Ainda assim, a relação das crianças com esse tipo de comida ainda é um desafio a ser superado. Fazer com que elas escolham frutas ao invés de guloseimas é difícil, mas não é impossível.

Nessa hora vale apostar na criatividade. Atrair a garotada para este mundo por meio da diversão e fazer com que entendam que o consumo destes alimentos é fundamental para garantir um bom crescimento e aumentar as defesas de seu organismo.

A administradora Tatiana Azevedo é mãe de uma mocinha de 10 anos que já se acostumou a comer frutas e verduras diariamente. Tatiana comenta que um dos segredos é apostar em cores e formas dos alimentos. “Crianças gostam de coisas coloridas. Por isso, quando minha filha era pequena eu inventava personagens com as frutas e legumes no prato. Fazia um rosto de palhaço, com os olhos de uva e a boca com meia banana. Outra dica é colocar frutas, verduras e legumes picados em espetinhos ou fazer salada de frutas cortando os ingredientes em formatos diferentes”, comenta Tatiana.

Com a chegada do verão, o calor é companhia certa. Em casa, de férias ou no retorno às aulas o momento é ideal para ensinar as crianças sobre a importância de comer alimentos mais saudáveis. Nesta época, o calor faz com que a transpiração aumente e o corpo perca estes nutrientes. Melancia, morango, pêssego, melão, abacaxi, pepino, abobrinha, tomate, cenoura, alface e repolho são alguns dos alimentos que possuem alta concentração de líquido e ajudam o corpo a se hidratar.